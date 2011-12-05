В Японии в районе АЭС "Фукусима-1" произошло 2 землетрясения

Два ощутимых землетрясения произошли вблизи японской префектуры Фукусима, где расположена аварийная АЭС "Фукусима-1".

Ночью в районе Фукусимы ощущались подземные толчки магнитудой 4,4. Эпицентр землетрясения находился в префектуре Мияги, а очаг залегал на глубине 50 км. Ощутимые толчки были зафиксированы в пяти префектурах, включая префектуру Фукусима, передает ИТАР-ТАСС.

Следом землетрясение магнитудой 5,1 произошло в опасной близости от префектуры Фукусима. Эпицентр землетрясения находился к востоку от побережья, но из-за крайне малой глубины залегания - всего 10 км - сильные толчки ощущались в 10 префектурах центрального японского острова Хонсю, включая Фукусиму.

По сообщению национального метеорологического управления Японии, угрозы цунами не возникло.

Компания-оператор аварийной АЭС Tokyo Electric Power не сообщала о каких-либо нарушениях в работе станции. О разрушениях и пострадавших в результате этих двух землетрясений информации также не поступало, отмечает NEWSru.