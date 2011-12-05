Больше рыбы - здоровее мозг

Ученые из Питтсбурга (США) установили непосредственную связь между наличием в диете рыбы и улучшением функционирования клеток мозга.

«Больше рыбы - это здоровый мозг и значительное уменьшение риска заболеть болезнью Альцгеймера», говорится в исследовании.

В то же время ученые предупреждают об опасности употребления в пищу рыбы, которая содержит токсины. «Такая рыба в меню, наоборот, ведет к разрушению клеток мозга».

likar.info