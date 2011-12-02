Более 170 автомобилей столкнулись в США
13:59, 02 декабря 2011Зарубежные новости
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Один человек погиб, 16 пострадали
Более 170 автомобилей столкнулись в американском штате Теннесси, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».
Один человек погиб, 16 пострадали.
После того, как один из водителей из-за сильного тумана и гололёда не справился с управлением, ехавшие за ним машины начали врезаться друг в друга по цепочке.
Движение по трассе перекрыто, спасатели освобождают дорогу от разбитых автомобилей.
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