Как защититься от пестицидов?

По­ми­дор с глад­кой ко­жи­цей, не тро­ну­тая чер­вя­ком гру­ша, све­жая клуб­ни­ка, не толь­ко ле­том, но и круг­лый год, – это бла­га ци­ви­ли­за­ции. Но с ни­ми в на­шу та­рел­ку по­па­да­ют и ве­щест­ва, бла­го­да­ря ко­то­рым да­ры при­ро­ды смог­ли вы­рас­ти и до­брать­ся до нас без по­терь, то есть пес­ти­ци­ды. Се­год­ня прак­ти­чес­ки все ово­щи и фрук­ты, ко­то­рые мы по­ку­па­ем, вы­ра­ще­ны с их учас­ти­ем. Пес­ти­ци­ды ста­ли для круп­ных сель­ских хо­зяйств не­за­ме­ни­мы в сра­же­нии про­тив вре­ди­те­лей: на­се­ко­мых (ин­сек­ти­ци­ды), гриб­ков (фун­ги­ци­ды) и сор­ня­ков (гер­би­ци­ды). Фрук­там и ово­щам эти хи­ми­ка­ты по­мо­га­ют рас­ти не­тро­ну­ты­ми, со­хра­нить кра­со­ту и со­зреть в срок. Но как из­бе­жать их воз­дейст­вия на наш ор­га­низм?

Еще в се­ре­ди­не 1980-х го­дов уче­ные за­го­во­ри­ли о вре­де, ко­то­рый ис­поль­зу­е­мые в сель­ском хо­зяйст­ве пес­ти­ци­ды на­но­сят сер­деч­но-со­су­дис­той сис­те­ме. Се­год­ня мно­гие ис­сле­до­ва­ния до­ка­за­ли за­ви­си­мость меж­ду ис­поль­зо­ва­ни­ем пес­ти­ци­дов и ал­лер­ги­ей, дис­бак­те­ри­о­зом, по­яв­ле­ни­ем но­во­об­ра­зо­ва­ний, бо­лез­ня­ми кро­ви и эн­док­рин­ной сис­те­мы.

Са­мую боль­шую опас­ность эти хи­ми­ка­ты пред­став­ля­ют для де­тей – в сред­нем они едят боль­ше ово­щей и фрук­тов, чем взрос­лые, а их пе­чень еще не­до­ста­точ­но эф­фек­тив­но уме­ет справ­лять­ся с вред­ны­ми ве­щест­ва­ми. Как же се­бя от них обез­опа­сить?

Вы­би­рать био­ло­ги­чес­ки чи­с­тые про­дук­ты

Са­мое ло­гич­ное, хо­тя и не са­мое прос­тое ре­ше­ние – рас­тить уро­жай са­мо­му или же най­ти про­из­во­ди­те­лей, в эко­ло­гич­нос­ти ме­то­дов ко­то­рых со­мне­ний не бу­дет. Пес­ти­ци­ды име­ют свойст­во на­кап­ли­вать­ся в тка­нях на­ше­го ор­га­низ­ма, од­на­ко ис­сле­до­ва­ния по­ка­зы­ва­ют, что пе­ре­ход на био­ло­ги­чес­ки чи­с­тые про­дук­ты зна­чи­тель­но со­кра­ща­ет оста­точ­ные сле­ды этих хи­ми­ка­тов в на­шем ор­га­низ­ме уже в те­че­ние ме­ся­ца.

Внут­ри и сна­ру­жи

Ко­неч­но, с ого­вор­ка­ми, но об этой за­ко­но­мер­нос­ти сто­ит пом­нить: пес­ти­ци­ды боль­ше на­кап­ли­ва­ют­ся во фрук­тах, не­же­ли в ово­щах и кор­не­пло­дах, – за ис­клю­че­ни­ем кар­то­фе­ля.

По со­дер­жа­нию пес­ти­ци­дов боль­ше­му рис­ку под­вер­же­ны яб­ло­ки, гру­ши, пер­си­ки, нек­та­ри­ны, клуб­ни­ка, виш­ня, ма­ли­на, ви­но­град, огу­рец и ка­ба­чок. Го­раз­до мень­ше ве­ро­ят­ность об­на­ру­жить эти ве­щест­ва в ба­на­нах, цит­ру­со­вых, сли­вах, ки­ви, ка­пус­те, по­ми­до­рах, ре­дисе, бак­ла­жа­нах и аво­ка­до.

Хи­ми­ка­ты мо­гут по­пасть в ово­щи и фрук­ты не толь­ко на эта­пе вы­ра­щи­ва­ния, но и поз­же. На­при­мер, в США, Фран­ции и дру­гих стра­нах яб­ло­ки пе­ред хра­не­ни­ем по­кры­ва­ют тон­ким сло­ем вос­ка с до­бав­ле­ни­ем фун­ги­ци­дов (для за­щи­ты от гриб­ка). За­ру­беж­ные про­из­во­ди­те­ли так­же оку­на­ют цит­ру­со­вые в 0,5–2-про­цент­ный рас­твор ди­фе­нила, ко­то­рый мо­жет вы­звать ал­лер­ги­чес­кие ре­ак­ции.

Са­мос­то­я­тель­но нам это­го не опре­де­лить: че­рез два-три дня уло­вить за­пах ди­фе­нила прак­ти­чес­ки не­воз­мож­но. Сни­зить уро­вень пес­ти­цид­ных сле­дов в ово­щах и фрук­тах мож­но про­с­тым мыть­ем: так, при хра­не­нии в те­че­ние трех-шес­ти дней не­мы­тых то­ма­тов раз­ру­ша­ет­ся 30% пес­ти­ци­да бот­ра­на, а в мы­тых – 93%.

Мыть и очи­щать

Ко­неч­но, у нас да­ле­ко не всег­да есть воз­мож­ность по­зна­ко­мить­ся с ме­то­да­ми про­из­водст­ва по­став­щи­ка. В та­ком слу­чае не нуж­но за­бы­вать тща­тель­но мыть ово­щи и фрук­ты или да­же очи­щать их от ко­жу­ры: ведь ос­нов­ное ко­ли­чест­во вред­ных ве­ществ осе­да­ет на по­верх­нос­ти пло­дов и на­кап­ли­ва­ет­ся в ко­жи­це.

Ис­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­ные Меж­ду­на­род­ным цент­ром аг­ро­но­ми­чес­ких ис­сле­до­ва­ний (CIRAD) в 2002 го­ду во Вьет­на­ме, по­ка­за­ли, что про­мы­ва­ние и за­ма­чи­ва­ние пло­дов из­бав­ля­ют их от 30–50% пес­ти­ци­дов, в то вре­мя как соль и ук­сус по­мо­га­ют нейтра­ли­зо­вать толь­ко бак­те­рии. На­дол­го за­ма­чи­вать не име­ет смыс­ла, ина­че вмес­те с вред­ны­ми ве­щест­ва­ми уй­дут и ви­та­ми­ны: двух ми­нут в во­де (мож­но с до­бав­ле­ни­ем ще­пот­ки со­ды) бу­дет до­ста­точ­но.

С ка­пу­с­ты и са­ла­та луч­ше снять все верх­ние листья: они доль­ше все­го на­хо­ди­лись в кон­так­те с внеш­ней сре­дой. И ко­жу­ру «не­зна­ко­мых» фрук­тов и ово­щей сто­ит очис­тить, не­смот­ря на то что вмес­те с ней при­дет­ся рас­стать­ся и с частью ви­та­ми­нов.

Пом­нить о вре­ме­ни го­да Вряд ли кто ста­нет спо­рить с тем, что зим­ние по­ми­до­ры, огур­цы или клуб­ни­ка по сво­им вку­со­вым ка­чест­вам не идут ни в ка­кое срав­не­ние с те­ми, что со­зре­ва­ют в се­зон. К то­му же све­жие пло­ды – что на­зы­ва­ет­ся, толь­ко что с де­ре­ва или гряд­ки – обыч­но об­ра­ба­ты­ва­ют мень­шим ко­ли­чест­вом хи­ми­ка­тов, не­же­ли те, ко­то­рые за­кла­ды­ва­ют­ся на дли­тель­ное хра­не­ние или же вы­ра­щи­ва­ют­ся в пар­ни­ках, с по­мощью гид­ро­по­ни­ки, и по­па­да­ют на на­ши при­лав­ки зи­мой.

По­нят­но, что по­след­ние про­из­во­дят­ся толь­ко про­мыш­лен­ным спо­со­бом и рас­счи­та­ны на даль­нюю транс­пор­ти­ров­ку и дли­тель­ное хра­не­ние. По­это­му са­мый ло­гич­ный для нас вы­бор, если мы за­бо­тим­ся о сво­ем здо­ровье, – это по воз­мож­нос­ти есть мест­ные се­зон­ные ово­щи и фрук­ты. К то­му же сей­час для них – са­мое вре­мя!

Наши или им­порт­ные? В нашей стране со­дер­жа­ние пес­ти­ци­дов в про­дук­тах пи­та­ния ре­гу­ли­ру­ет­ся нор­ма­ти­ва­ми, где ука­за­ны мак­си­маль­но до­пус­ти­мые уров­ни оста­точ­но­го со­дер­жа­ния дейст­ву­ю­щих хи­ми­чес­ких со­еди­не­ний. Фер­мер обя­зан со­об­щить о том, ка­кие пес­ти­ци­ды он при­ме­нял и в ка­ких до­зах, а так­же да­ту по­след­ней об­ра­бот­ки.

По за­ко­ну толь­ко в этом слу­чае он мо­жет по­лу­чить са­ни­тар­ное за­клю­че­ние, без ко­то­ро­го не­льзя про­дать ово­щи и фрук­ты. Стан­дар­ты не­ко­то­рых за­ру­беж­ных стран бо­лее ло­яль­ны. Так в 2009 го­ду толь­ко в сто­лич­ном ре­гио­не в 6% им­порт­ных ово­щей и фрук­тов бы­ли об­на­ру­же­ны пре­вы­ше­ния мак­си­маль­но до­пус­ти­мо­го уров­ня пес­ти­ци­дов и нит­ра­тов. Что, впро­чем, го­раз­до ни­же, чем в прош­лые го­ды, так как со мно­ги­ми стра­на­ми бы­ли за­клю­че­ны ме­мо­ран­ду­мы, по ко­то­рым им­пор­те­ры долж­ны со­про­вож­дать свои про­дук­ты ла­бо­ра­тор­ным за­клю­че­ни­ем, а так­же ин­фор­ма­ци­ей о пре­па­ра­тах, при­ме­ня­е­мых для об­ра­бот­ки рас­те­ний с мо­мен­та по­сад­ки и до сбо­ра уро­жая. Нам же оста­ет­ся ве­рить и им, и кон­тро­ли­ру­ю­щим ор­га­нам на сло­во.

dytyna.info