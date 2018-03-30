Как защититься от пестицидов?
Сегодня практически все овощи и фрукты, которые мы покупаем, выращены с участием пестицидов...
Помидор с гладкой кожицей, не тронутая червяком груша, свежая клубника, не только летом, но и круглый год, – это блага цивилизации. Но с ними в нашу тарелку попадают и вещества, благодаря которым дары природы смогли вырасти и добраться до нас без потерь, то есть пестициды.Сегодня практически все овощи и фрукты, которые мы покупаем, выращены с их участием. Пестициды стали для крупных сельских хозяйств незаменимы в сражении против вредителей: насекомых (инсектициды), грибков (фунгициды) и сорняков (гербициды). Фруктам и овощам эти химикаты помогают расти нетронутыми, сохранить красоту и созреть в срок. Но как избежать их воздействия на наш организм?
Еще в середине 1980-х годов ученые заговорили о вреде, который используемые в сельском хозяйстве пестициды наносят сердечно-сосудистой системе. Сегодня многие исследования доказали зависимость между использованием пестицидов и аллергией, дисбактериозом, появлением новообразований, болезнями крови и эндокринной системы.
Самую большую опасность эти химикаты представляют для детей – в среднем они едят больше овощей и фруктов, чем взрослые, а их печень еще недостаточно эффективно умеет справляться с вредными веществами. Как же себя от них обезопасить?
Выбирать биологически чистые продукты
Самое логичное, хотя и не самое простое решение – растить урожай самому или же найти производителей, в экологичности методов которых сомнений не будет. Пестициды имеют свойство накапливаться в тканях нашего организма, однако исследования показывают, что переход на биологически чистые продукты значительно сокращает остаточные следы этих химикатов в нашем организме уже в течение месяца.
Внутри и снаружи
Конечно, с оговорками, но об этой закономерности стоит помнить: пестициды больше накапливаются во фруктах, нежели в овощах и корнеплодах, – за исключением картофеля.
По содержанию пестицидов большему риску подвержены яблоки, груши, персики, нектарины, клубника, вишня, малина, виноград, огурец и кабачок. Гораздо меньше вероятность обнаружить эти вещества в бананах, цитрусовых, сливах, киви, капусте, помидорах, редисе, баклажанах и авокадо.
Химикаты могут попасть в овощи и фрукты не только на этапе выращивания, но и позже. Например, в США, Франции и других странах яблоки перед хранением покрывают тонким слоем воска с добавлением фунгицидов (для защиты от грибка). Зарубежные производители также окунают цитрусовые в 0,5–2-процентный раствор дифенила, который может вызвать аллергические реакции.
Самостоятельно нам этого не определить: через два-три дня уловить запах дифенила практически невозможно. Снизить уровень пестицидных следов в овощах и фруктах можно простым мытьем: так, при хранении в течение трех-шести дней немытых томатов разрушается 30% пестицида ботрана, а в мытых – 93%.
Мыть и очищать
Конечно, у нас далеко не всегда есть возможность познакомиться с методами производства поставщика. В таком случае не нужно забывать тщательно мыть овощи и фрукты или даже очищать их от кожуры: ведь основное количество вредных веществ оседает на поверхности плодов и накапливается в кожице.
Исследования, проведенные Международным центром агрономических исследований (CIRAD) в 2002 году во Вьетнаме, показали, что промывание и замачивание плодов избавляют их от 30–50% пестицидов, в то время как соль и уксус помогают нейтрализовать только бактерии. Надолго замачивать не имеет смысла, иначе вместе с вредными веществами уйдут и витамины: двух минут в воде (можно с добавлением щепотки соды) будет достаточно.
С капусты и салата лучше снять все верхние листья: они дольше всего находились в контакте с внешней средой. И кожуру «незнакомых» фруктов и овощей стоит очистить, несмотря на то что вместе с ней придется расстаться и с частью витаминов.
Помнить о времени годаВряд ли кто станет спорить с тем, что зимние помидоры, огурцы или клубника по своим вкусовым качествам не идут ни в какое сравнение с теми, что созревают в сезон. К тому же свежие плоды – что называется, только что с дерева или грядки – обычно обрабатывают меньшим количеством химикатов, нежели те, которые закладываются на длительное хранение или же выращиваются в парниках, с помощью гидропоники, и попадают на наши прилавки зимой.
Понятно, что последние производятся только промышленным способом и рассчитаны на дальнюю транспортировку и длительное хранение. Поэтому самый логичный для нас выбор, если мы заботимся о своем здоровье, – это по возможности есть местные сезонные овощи и фрукты. К тому же сейчас для них – самое время!
Наши или импортные?В нашей стране содержание пестицидов в продуктах питания регулируется нормативами, где указаны максимально допустимые уровни остаточного содержания действующих химических соединений. Фермер обязан сообщить о том, какие пестициды он применял и в каких дозах, а также дату последней обработки.
По закону только в этом случае он может получить санитарное заключение, без которого нельзя продать овощи и фрукты. Стандарты некоторых зарубежных стран более лояльны. Так в 2009 году только в столичном регионе в 6% импортных овощей и фруктов были обнаружены превышения максимально допустимого уровня пестицидов и нитратов. Что, впрочем, гораздо ниже, чем в прошлые годы, так как со многими странами были заключены меморандумы, по которым импортеры должны сопровождать свои продукты лабораторным заключением, а также информацией о препаратах, применяемых для обработки растений с момента посадки и до сбора урожая. Нам же остается верить и им, и контролирующим органам на слово.