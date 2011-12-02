Долгожители рождаются в декабре

Украинские ученые исследовали зависимость продолжительности жизни человека от месяца, когда он родился.

Об этом говорят в Институте геронтологии им. Д. Чеботарева. «Наши исследования показали, что люди, рожденные в декабре, живут на 2,5 года дольше тех, кто появился на свет в апреле-мае, - говорит завлабораторией эпигенетики Александр Вайсерман. - Объясняется это тем, что декабрьских детей женщины вынашивают все лето и осень, когда много солнца, овощей и фруктов. Они потенциальные долгожители».

Также ученые обнаружили зависимость даты смерти от дня рождения, пишет «Сегодня».

«Люди чаще умирают в период за две недели до и две после дня рождения. В этот период умирает треть женщин и половина мужчин, - говорит Вайсерман. - Мы это объясняем тем, что ребенок, появляясь на свет, чувствует сильнейшую боль. Этот стресс откладывается в памяти, и с приближением даты рождения организм вспоминает пережитое и снова готовится к стрессу. Тогда снижаются прочие ресурсы организма».

focus.ua