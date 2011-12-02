Цветная диета
10:47, 02 декабря 2011Зарубежные новости
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Оранжевые овощи и фрукты рекомендованы при стрессе...
Японские ученые выяснили, что правильный рацион питания зависит, в том числе, от цвета продуктов и блюд в меню. Овощи и фрукты, в зависимости от их цвета, несут разную «смысловую нагрузку» для организма.
Так, красные овощи и фрукты, а также сок из них повышают тонус, дают заряд бодрости, улучшают кровоток. Эти продукты рекомендовано включать в рацион для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Оранжевые овощи и фрукты рекомендованы людям, переживающим стресс и эмоциональные перегрузки.
Овощи, фрукты ягоды синего цвета помогут снять усталость и уменьшить головную боль. А зеленые поднимают настроение, очищают организм от шлаков и токсинов.
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