Цветная диета

Японские ученые выяснили, что правильный рацион питания зависит, в том числе, от цвета продуктов и блюд в меню. Овощи и фрукты, в зависимости от их цвета, несут разную «смысловую нагрузку» для организма.

Так, красные овощи и фрукты, а также сок из них повышают тонус, дают заряд бодрости, улучшают кровоток. Эти продукты рекомендовано включать в рацион для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Оранжевые овощи и фрукты рекомендованы людям, переживающим стресс и эмоциональные перегрузки.

Овощи, фрукты ягоды синего цвета помогут снять усталость и уменьшить головную боль. А зеленые поднимают настроение, очищают организм от шлаков и токсинов.

likar.info