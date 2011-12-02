Красная икра спасет от ранней смерти

Сотрудники Канзасского университета смогли доказать: люди в организме которых наблюдается пониженное содержание витамина D, принимая добавки с данным витамином, умирали примерно на 50% реже.

А, проанализировав данные примерно 10 тысяч пациентов, обнаружили, что дефицит витамина D присутствовал в 70% случаев. The Vancouver Sun сообщает, что эти самые люди также входили в состав группы риска развития болезней сердца.

Кроме этого, дефицитом этого витамина практически вдвое увеличивался риск умереть. А вот благодаря приему витаминов, эта вероятность снижалась примерно на 60%. Джеймс Вацек, профессор кардиологии, говорит, что он не думал о том, что будет обнаружена настолько явная связь между нехваткой витамина D и заболеваниями сердца.

В организме присутствует дефицит витамина, когда его концентрация равна менее тридцати нанограммов на один миллилитр крови. В данном случае вдвое увеличивается риск развития такого заболевания, как диабет.

Наибольшее количество этого витамина содержится в красной рыбе кета и ее икре.

newsland.ru