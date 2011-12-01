Доктор Быков и доктор Хаус - кто круче?

Некоторые уверяют, что в профессиональном плане доктор Хаус в исполнении Хью Лори значительно превосходит нашего доктора Быкова в исполнении Ивана Охлобыстина. Мы - не согласны. Мы - за наших докторов!

Российский сериал «Интерны» принято считать неким аналогом американского сериала «Доктор Хаус». Но, несмотря на то, что многое в сериале «Интерны» заимствовано из американских сериалов «Доктор Хаус» и «Клиника», популярность и узнаваемость Быкова сравнима с популярностью и узнаваемостью Грегори Хауса.

Так что же объединяет и отличает друг от друга этих «сериальных» докторов, живущих и работающих по разные стороны океана, и приковывает к ним взгляды миллионов зрителей?

По мнению издания afisha.tochka.net команда Хауса, безусловно, профессиональнее. Его молодые коллеги Кэмерон, Чейз, Форман, Хадл, Катнер,Тауб – многообещающие таланты. А вот подопечные Быкова доставляют своему руководителю массу неприятностей. Семен Лобанов – постоянный участник нелепых ситуаций, Глеб Романенко – мажор, который попал в медицину «по блату», Варя Черноус – слишком нерешительная, чтобы быть приличным врачом, Борис Левин уверен, что хороший специалист, но из-за самолюбования теряется в сложных ситуациях, Фил напрочь лишен чувства юмора и привык работать по единому алгоритму.

Сам Грегори Хаус, в отличие от Быкова, горит работой, медицинские головоломки для него – превыше всего. А вот Андрею Быкову интереснее интриги, розыгрыши коллег и «творческие посиделки» за коньяком с другом венерологом Купитманом, а в перерывах он успешно лечит пациентов, исправляя ошибки своих интернов. Зато на самочувствие Быков не жалуется, в отличие от Хауса, который страдает от болей в ноге и сидит на викодине, как наркоман.

Оба доктора с переменным успехом крутят романы со своими начальницами, и обоих авторы наделили несносными характерами.

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