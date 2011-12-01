Пузырёк из-под валидола избавит от курения

Из дома нужно убрать предметы, которые напоминают о курении: зажигалки, пепельницы, сигареты. От никотина вам помогут побороть зависимость следующие продукты, содержащие никотиновую кислоту: хлеб, арахис, фасоль, бобы, горох, яйца и картофель.

Если появляется сильное желание закурить, попробуем прополоскать рот настоем трав: возьмем чайную ложку измельченного корня аира и смешаем с двумя чайными ложками мяты перечной. Засыплем эту смесь в термос, зальем, стаканом кипятка и будем настаивать один час, потом процедим.

Снимет никотиновую зависимость настой злаков: смешаем по 100 грамм проса, ржи, овса и ржи. Зальем литром воды и прокипятим 10 минут. Затем выльем настой в термос, подержим одни сутки и процедим. Принимаем по полстакана настоя, от трех до пяти раз в день.

Если есть желание закурить, пожуем кусочек корня аира, кусочек стручка колючей акации, веточку черемухи, кусочек консервированного ананаса.

Возьмем пузырек из-под валидола. Не будем промывать пузырек, в нем оставим несколько капелек лекарства. Затянемся сигаретой и выпустим дым в пузырек, закроем плотно его крышкой. В пузырьке на стенках образуется такой желтоватый налет (от смеси табачного дыма и валидола). Через пару дней процедуру повторим. Носим этот пузырек с собой, как только нам захочется покурить, откроем пузырек и понюхаем. Сразу расхочется курить.

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