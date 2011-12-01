Депрессия "разбивает" сердце

Канадские ученые обнаружили очередной фактор развития болезней сердца – это депрессия. Теперь она стоит в одном ряду с такими факторами, как сидячий образ жизни, курение, диабет.

Исследователи из университета Конкордиа в течение 3-х лет наблюдали за 886 добровольцами. У 5% участников в процессе исследования была выявлена депрессия разной тяжести. Участников эксперимента подвергали интенсивной физической нагрузке, после чего измерили их пульс и артериальное давление, чтобы узнать реакцию на стресс. Оказалось, что скорость восстановления сердечного ритма была хуже у тех участников, которые страдали депрессией.

Этот показатель является мощным факторов риска развития болезней сердечно-сосудистой системы, подчеркнул руководитель исследования Саймон Бэкон.

likar.info