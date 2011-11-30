Врача Майкла Джексона приговорили к 4 годам тюрьмы

Личный врач Майкла Джексона Конрад МЮРРЕЙ, ранее признанный виновным в непредумышленном убийстве поп-певца, 29 ноября был приговорен к четырем годам заключения. Об этом сообщает агентство Reuters.

Верховный суд Лос-Анджелеса в лице судьи Майкла ПАСТОРА приговорил К.МЮРРЕЯ к максимальному сроку тюремного заключения и отказал в условном наказании, назвав действия врача неприемлемыми.

М.Джексон был найден мертвым 25 июня 2009 в арендованном им особняке в Лос-Анджелесе. Медицинская экспертиза показала, что М.Джексон скончался от передозировки сильного анестезирующего препарата - пропофола.

По версии обвинителей, именно К.МЮРРЕЙ прописал певцу пропофол как средство от расстройства сна и не проконтролировал его употребление.

Основных факторов, повлиявших на вынесении конечного приговора врачу, было несколько, включая деньги. Так, стало известно, что доктор К.МЮРРЕЙ согласился наблюдать за М.Джексоном в преддверии запланированных концертов, и получал за это 150 тыс. долларов в месяц.

Мать Майкла Джексона Кэтрин, все время присутствовавшая на судебных слушаний по делу К.МЮРРЕЯ, сказала, что "судья был справедлив".

Между тем, несмотря на максимальный срок, К.МЮРРЕЙ может на самом деле провести за решеткой гораздо меньше времени из-за ненасильственного характера его преступления и переполненности калифорнийских тюрем, отмечают должностные лица и эксперты.

У адвоката К.МЮРРЕЯ есть 60 дней на обжалование приговора.