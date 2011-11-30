Чудо-растение вернёт душевное равновесие

Майоран является одним из старейших культурных растений. 3000 лет тому назад его специально выра­щивали в Древнем Египте и использовали для приго­товления благовоний, а также в качестве пряности и лекарственного средства. В Средние века его нача­ли культивировать во Франции и Германии, а позже стали получать из него эфирное масло.

Основные действия на внутренние органы и сис­темы масла майорана. Обладает антисептическим, спазмолитическим, обезболивающим, отхаркивающим, желче­гонным, успокаивающим действием. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Помогает при проблемной коже. Устраняет боли при невралгии и остеохондрозе.

Показания к применению:

колики желудочно-кишечного тракта, расстрой­ства пищеварения;

невралгия, остеохондроз;

неврастения, бессонница;

артрит, ревматизм, мышечные спазмы;

насморк, хронический тонзиллит, простуда;

мигрень, головные боли.

Косметические и дерматологические свойства. Масло избавляет от бородавок, мозолистых наростов. Спо­собствует быстрому рассасыванию гематом.

Психоэмоциональное действие. Устраняет чувст­во одиночества, снимает усталость, чувство тревоги. Восстанавливает душевное равновесие.

Биоэнергетическое воздействие масла майорана. Восстанавлива­ет душевные силы после серьезных неприятностей. Помогает добиваться поставленных целей. Усилива­ет интерес к жизни.

Реакция кожи. Легкое жжение.

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