Чудо-растение вернёт душевное равновесие
Восстановит после неприятностей
Майоран является одним из старейших культурных растений. 3000 лет тому назад его специально выращивали в Древнем Египте и использовали для приготовления благовоний, а также в качестве пряности и лекарственного средства. В Средние века его начали культивировать во Франции и Германии, а позже стали получать из него эфирное масло.
Основные действия на внутренние органы и системы масла майорана. Обладает антисептическим, спазмолитическим, обезболивающим, отхаркивающим, желчегонным, успокаивающим действием. Регулирует работу желудочно-кишечного тракта. Помогает при проблемной коже. Устраняет боли при невралгии и остеохондрозе.
Показания к применению:
колики желудочно-кишечного тракта, расстройства пищеварения;
невралгия, остеохондроз;
неврастения, бессонница;
артрит, ревматизм, мышечные спазмы;
насморк, хронический тонзиллит, простуда;
мигрень, головные боли.
Косметические и дерматологические свойства. Масло избавляет от бородавок, мозолистых наростов. Способствует быстрому рассасыванию гематом.
Психоэмоциональное действие. Устраняет чувство одиночества, снимает усталость, чувство тревоги. Восстанавливает душевное равновесие.
Биоэнергетическое воздействие масла майорана. Восстанавливает душевные силы после серьезных неприятностей. Помогает добиваться поставленных целей. Усиливает интерес к жизни.
Реакция кожи. Легкое жжение.