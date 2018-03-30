Диета для здорового сердца

При за­бо­ле­ва­ни­ях сер­деч­но-со­су­дис­той сис­те­мы ле­чеб­ное пи­та­ние иг­ра­ет су­щест­вен­ную роль. В од­ном слу­чае оно на­прав­ле­но на обес­пе­че­ние сер­деч­ной мыш­цы энер­ге­ти­чес­ким и плас­ти­чес­ким ма­те­ри­а­лом, в дру­гом – спо­соб­но ока­зать про­ти­во­вос­па­ли­тель­ное дейст­вие, в треть­ем – про­ти­во­ал­лер­ги­чес­кое. При врож­ден­ных и при­о­бре­тен­ных по­ро­ках серд­ца, кар­дио­па­ти­ях, а так­же при не­ак­тив­ной фа­зе рев­ма­тиз­ма ре­ко­мен­ду­ет­ся кар­дио­т­ро­фи­чес­кая ди­е­та.

При кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­те не ме­нее 1/4 бел­ко­вой по­треб­нос­ти удов­летво­ря­ет­ся за счет лег­ко­ус­во­я­е­мых бел­ков мо­ло­ка и мо­лоч­ных про­дук­тов, не ме­нее 1/3 су­точ­ной по­треб­нос­ти в жи­рах – за счет рас­ти­тель­но­го мас­ла, по­ли­не­на­сы­щен­ные жир­ные кис­ло­ты ко­то­ро­го улуч­ша­ют энер­ге­ти­ку сер­деч­ных со­кра­ще­ний и обес­пе­чи­ва­ют ор­га­низм ре­бен­ка ви­та­ми­на­ми А и D.

Не­об­хо­ди­мо из­бе­гать вклю­чать в ме­ню боль­шое ко­ли­чест­во про­дук­тов, со­дер­жа­щих мно­го клет­чат­ки: она уси­ли­ва­ет про­цес­сы бро­же­ния в ки­шеч­ни­ке и спо­собст­ву­ет его взду­тию, что ухуд­ша­ет ра­бо­ту серд­ца.

Ра­ци­он ре­бен­ка, на­хо­дя­ще­го­ся на кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­те, дол­жен со­дер­жать по­вы­шен­ное ко­ли­чест­во ка­лия, каль­ция, маг­ния, мар­ган­ца. Для это­го в ме­ню не­об­хо­ди­мо вклю­чать све­жие и су­хие фрук­ты (яб­ло­ки, чер­но­слив, ку­ра­га), ово­щи, фрук­то­вые и овощ­ные отва­ры и на­стои, мо­лоч­ные про­дук­ты, пе­че­ный кар­то­фель, греч­не­вую и пер­ло­вую ка­ши, ка­шу из ов­ся­ных хлопь­ев «Гер­ку­лес».

Что­бы огра­ни­чить по­ступ­ле­ние в ор­га­низм со­лей нат­рия, ре­бен­ку не ре­ко­мен­ду­ет­ся да­вать сель­дь, со­ле­ную ры­бу, ик­ру, рыб­ные кон­сер­вы, ма­ри­на­ды, со­ле­ные огур­цы.

Ко­ли­чест­во жид­кос­ти не огра­ни­чи­ва­ет­ся, но оно не долж­но пре­вы­шать фи­зио­ло­ги­чес­кой по­треб­нос­ти.

В свя­зи с тем, что при по­ро­ках серд­ца мо­жет на­блю­дать­ся пе­ре­пол­не­ние кровью ор­га­нов брюш­ной по­лос­ти, на­ру­ша­ю­щее функ­цию пи­ще­ва­ре­ния, кор­мить боль­ных нуж­но ча­ще, луч­ше 6 раз в день, что­бы на при­ем при­хо­дил­ся мень­ший объ­ем пи­щи.

Сле­ду­ет ис­клю­чить или огра­ни­чить упо­треб­ле­ние про­дук­тов, вы­зы­ва­ю­щих взду­тие ки­шеч­ни­ка (го­рох, фа­соль, бо­бы, бе­ло­ко­чан­ная ка­пус­та, редь­ка, чес­нок, реп­ча­тый лук, хо­лод­ное мо­ло­ко, га­зи­ро­ван­ные на­пит­ки), а так­же про­дук­тов, воз­буж­да­ю­щих цент­раль­ную нер­в­ную и сер­деч­но-со­су­дис­тую сис­те­мы (шо­ко­лад, ка­као, ко­фе, креп­кий чай, пря­нос­ти, рыб­ные, ку­ри­ные и креп­кие мяс­ные буль­о­ны), не ре­ко­мен­ду­ет­ся упо­треб­лять кол­ба­су, со­сис­ки, мяс­ные кон­сер­вы, вет­чи­ну, а так­же из­де­лия из сдоб­но­го те­с­та, пи­рож­ные, оладьи, бли­ны.

В ме­ню кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­ты вклю­ча­ют: •Ши­ро­кий на­бор мо­лоч­ных про­дук­тов (теп­лое мо­ло­ко, ке­фир, прос­ток­ва­ша, тво­рог, не­ост­рый сыр) и блю­да из них (тво­рож­ные за­пе­кан­ки, пу­дин­ги, сыр­ни­ки, ва­ре­ни­ки и т.д.).

•Блю­да из отва­рен­но­го мя­са (не­жир­ные сор­та го­вя­ди­ны или сви­ни­ны, те­ля­ти­ны, мя­со кро­ли­ка, цып­ля­та, пе­чень), их так­же пос­ле отва­ри­ва­ния мож­но слег­ка об­жа­рить или за­печь. Та­ким же об­ра­зом го­то­вят и рыб­ные блю­да.

•Ово­щи (свек­ла, мор­ковь, цвет­ная ка­пус­та) мож­но по­ту­шить или по­дать в ви­де пю­ре.

•Све­жие огур­цы, по­ми­до­ры, лис­то­вой са­лат, зе­ле­ный лук, ук­роп, пет­руш­ку луч­ше упо­треб­лять в сы­ром ви­де в са­ла­тах, за­прав­лен­ных рас­ти­тель­ным мас­лом.

•Кар­то­фель мож­но отва­ри­вать или за­печь.

•Из круп (греч­не­вая, ов­ся­ная, яч­не­вая) мож­но го­то­вить ка­ши, ком­би­ни­ро­ван­ные блю­да с тво­ро­гом, мя­сом, ово­ща­ми. За­прав­лять кру­пя­ные блю­да сле­ду­ет толь­ко сли­воч­ным мас­лом.

•Яй­ца ис­поль­зу­ют в ос­нов­ном для при­го­тов­ле­ния блюд, в со­став ко­то­рых они вхо­дят в со­от­вет­ст­вии с ре­цеп­ту­рой.

•Пер­вые блю­да го­то­вят, как пра­ви­ло, ве­ге­та­ри­ан­ски­ми, из­ред­ка мож­но сва­рить их на креп­ком буль­о­не из те­ля­ти­ны. Ли­бо при­го­то­вить фрук­то­вый суп.

•В ка­чест­ве на­пит­ков ис­поль­зу­ют ко­фе-сур­ро­гат с мо­ло­ком, не­креп­кий чай, отвар ши­пов­ни­ка, ком­по­ты из су­ше­ных фрук­тов, пред­по­чти­тель­нее из чер­но­сли­ва, ку­ра­ги или изю­ма, ки­се­ли, фрук­то­вые и ягод­ные со­ки (огра­ни­чи­ва­ет­ся ви­но­град­ный).

•Хлеб пред­ла­га­ет­ся ре­бен­ку пше­нич­ный, из­ред­ка – ржа­ной, из кон­ди­тер­ский из­де­лий – пе­ченье, бу­лоч­ки, су­ха­ри­ки, хрус­тя­щие не­со­ле­ные хлеб­цы.

•Из­ред­ка мож­но дать пас­ти­лу, фрук­то­вую ка­ра­мель, мар­ме­лад, ва­ренье, мед. Каж­дый день нуж­но да­вать све­жие фрук­ты, яго­ды.

Пи­та­ние де­тей при вос­па­ли­тель­ных и ин­фек­ци­он­но-ал­лер­ги­чес­ких вос­па­ле­ни­ях серд­ца (мио­кар­ди­ты, раз­вив­ши­е­ся в ре­зуль­та­те ви­рус­ных и бак­те­ри­аль­ных ин­фек­ций, ост­рый пе­ри­од ак­тив­ной фа­зы рев­ма­тиз­ма) долж­но об­ла­дать про­ти­во­вос­па­ли­тель­ным, про­ти­во­ал­лер­ги­чес­ким и од­нов­ре­мен­но кар­дио­т­ро­фи­чес­ким дейст­ви­ем.

Та­кая про­ти­во­вос­па­ли­тель­ная ди­е­та яв­ля­ет­ся ва­ри­ан­том кар­дио­т­ро­фи­чес­кой.

Её про­ти­во­вос­па­ли­тель­ное дейст­вие до­сти­га­ет­ся за счет умень­ше­ния в ра­ци­о­не уг­ле­во­дов, глав­ным об­ра­зом в ре­зуль­та­те со­кра­ще­ния ко­ли­чест­ва сла­дос­тей и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий, огра­ни­че­ния по­ва­рен­ной со­ли и блюд, со­дер­жа­щих воз­буж­да­ю­щие ве­щест­ва.

В от­ли­чие от кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­ты мяс­ные и рыб­ные блю­да пос­ле отва­ри­ва­ния не под­ле­жат да­же лег­ко­му об­жа­ри­ва­нию, их пред­по­чти­тель­нее го­то­вить на па­ру.

•Яй­ца мож­но да­вать ре­бен­ку в ви­де па­ро­во­го ом­ле­та или сва­рен­ны­ми всмят­ку.

•Не ре­ко­мен­ду­ет­ся ис­поль­зо­вать в пи­та­нии мо­ло­ко в на­ту­раль­ном ви­де, тво­рож­ные за­пе­кан­ки, сыр.

•Ово­щи (мор­ковь, свек­ла, цвет­ная ка­пус­та) го­то­вят­ся в ви­де пю­ре.

•Пер­вые блю­да го­то­вят толь­ко на овощ­ных отва­рах, кру­пя­ные су­пы про­ти­ра­ют. В ме­ню не сле­ду­ет вклю­чать мо­лоч­ные су­пы, хо­лод­ни­ки, фрук­ты и яго­ды с гру­бой клет­чат­кой.

•Из хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий ре­бен­ку мож­но пред­ло­жить не­со­ле­ные дрож­же­вые бу­лоч­ки, вы­пе­чен­ные из пше­нич­ной му­ки, или ди­е­ти­чес­кий бе­лый не­со­ле­ный хлеб. Су­точ­ное его ко­ли­чест­во со­став­ля­ет 50-100г.

•На ночь хо­ро­шо да­вать ре­бен­ку не­мно­го отва­ра ши­пов­ни­ка. Кро­ме жид­ких блюд, вклю­чен­ных в ме­ню, да­вать ре­бен­ку жид­кость до­пол­ни­тель­но не сле­ду­ет.

•Блю­да под­са­ли­ва­ют в го­то­вом ви­де с уче­том то­го, что до­пус­ти­мое ко­ли­чест­во по­ва­рен­ной со­ли долж­но со­став­лять не бо­лее 1/3 воз­раст­ной фи­зио­ло­ги­чес­кой нор­мы. Что­бы улуч­шить вкус не­со­ле­ной пи­щи, мож­но до­бав­лять в блю­да зе­лень ук­ро­па, пет­руш­ки, сель­де­рея. Мож­но ис­поль­зо­вать лав­ро­вый лист, тмин, то­мат­ную пас­ту, гвоз­ди­ку, ко­ри­цу, ва­ни­лин.

В свя­зи с тем, что при не­до­ста­точ­нос­ти кро­во­об­ра­ще­ния на­ру­ша­ет­ся об­мен ве­ществ со сдви­гом его в кис­лую сто­ро­ну, важ­но, что­бы ди­е­ти­чес­кое пи­та­ние спо­собст­во­ва­ло нор­ма­ли­за­ции об­мен­ных про­цес­сов.

Нуж­но ста­рать­ся ре­гу­ли­ро­вать вод­но-со­ле­вой ре­жим, вклю­чая в ме­ню про­дук­ты ще­лоч­ной на­прав­лен­нос­ти (ово­щи, мо­ло­ко, яй­ца рис, трес­ка, хлеб гру­бо­го по­мо­ла и т.д.)

Как и при кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­те, в ра­ци­он не сле­ду­ет вклю­чать про­дук­ты, воз­буж­да­ю­щие нер­в­ную и сер­деч­но-со­су­дис­тую сис­те­мы, а так­же вы­зы­ва­ю­щие взду­тие ки­шеч­ни­ка.

При вы­ра­жен­ной не­до­ста­точ­нос­ти кро­во­об­ра­ще­ния при­хо­дит­ся счи­тать­ся с тем, что про­цесс пи­ще­ва­ре­ния яв­ля­ет­ся на­груз­кой для ослаб­лен­но­го серд­ца. Что­бы эта на­груз­ка бы­ла ми­ни­маль­ной, це­ле­со­об­раз­но кор­мить ре­бен­ка час­то ( до 7 раз в сут­ки), не­боль­ши­ми пор­ци­я­ми, рас­пре­де­ляя пи­щу рав­но­мер­но в те­че­ние дня. Же­лу­док при та­ком корм­ле­нии не бу­дет пе­ре­пол­нять­ся и за­труд­нять ра­бо­ту серд­ца.

При тя­же­лой сер­деч­ной не­до­ста­точ­нос­ти при­хо­дит­ся при­бе­гать к спе­ци­аль­ным раз­гру­зоч­ным ди­е­там, в ко­то­рые вклю­ча­ют про­дук­ты, бо­га­тые со­ля­ми ка­лия и бед­ные нат­ри­ем. В за­ви­си­мос­ти от со­сто­я­ния боль­но­го ре­бен­ка раз­гру­зоч­ную ди­е­ту на­зна­ча­ет врач. Наибо­лее час­то при этом за­бо­ле­ва­нии на­зна­ча­ет­ся ка­ли­е­вая ди­е­та, вы­зы­ва­ю­щая по­вы­ше­ние мо­че­от­де­ле­ния.

Ве­ли­ко зна­че­ние ди­е­ти­чес­ко­го пи­та­ния в ком­плек­се ме­роп­ри­я­тий при ле­че­нии со­су­ди­с­тых дис­то­ний.

Если у ре­бен­ка вы­яв­ле­но по­вы­ше­ние мак­си­маль­но­го ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния, из ра­ци­о­на долж­ны быть ис­клю­че­ны все про­дук­ты, воз­буж­да­ю­щие нер­в­ную и сер­деч­но-со­су­дис­тую сис­те­мы (креп­кий чай, ко­фе, ка­као, шо­ко­лад, кон­цент­ри­ро­ван­ные мяс­ные, рыб­ные и гриб­ные буль­о­ны, коп­че­нос­ти, пря­нос­ти, при­пра­вы). Це­ле­со­об­раз­но вклю­чать по­боль­ше мо­лоч­ных, овощ­ных и фрук­то­вых блюд.

Если же у ре­бен­ка от­ме­ча­ет­ся по­вы­ше­ние мак­си­маль­но­го и ми­ни­маль­но­го ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния, в его ра­ци­о­не, кро­ме то­го, не­об­хо­ди­мо огра­ни­чить до 2-3г ко­ли­чест­во по­ва­рен­ной со­ли, не­сколь­ко умень­шить со­дер­жа­ние сли­воч­но­го мас­ла, со­от­вет­ст­вен­но уве­ли­чив до­лю рас­ти­тель­но­го.

При по­ни­же­нии ар­те­ри­аль­но­го дав­ле­ния ле­чеб­ное пи­та­ние ре­бен­ка мо­жет быть ор­га­ни­зо­ва­но в со­от­вет­ст­вии с кар­дио­т­ро­фи­чес­кой ди­е­той. Из неё толь­ко нет не­об­хо­ди­мос­ти ис­клю­чать экстрак­тив­ные ве­щест­ва и пря­нос­ти.

Это озна­ча­ет, что пер­вые блю­да це­ле­со­об­раз­но го­то­вить на мяс­ных, рыб­ных и ку­ри­ных буль­о­нах, в ка­чест­ве за­кус­ки мож­но дать ре­бен­ку ку­со­чек не­жир­ной вет­чи­ны, ик­ру. Из на­пит­ков ре­ко­мен­ду­ет­ся креп­кий чай, ко­фе, ка­као.

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