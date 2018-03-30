Диета для здорового сердца
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лечебное питание играет существенную роль...
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы лечебное питание играет существенную роль. В одном случае оно направлено на обеспечение сердечной мышцы энергетическим и пластическим материалом, в другом – способно оказать противовоспалительное действие, в третьем – противоаллергическое. При врожденных и приобретенных пороках сердца, кардиопатиях, а также при неактивной фазе ревматизма рекомендуется кардиотрофическая диета.
При кардиотрофической диете не менее 1/4 белковой потребности удовлетворяется за счет легкоусвояемых белков молока и молочных продуктов, не менее 1/3 суточной потребности в жирах – за счет растительного масла, полиненасыщенные жирные кислоты которого улучшают энергетику сердечных сокращений и обеспечивают организм ребенка витаминами А и D.
Необходимо избегать включать в меню большое количество продуктов, содержащих много клетчатки: она усиливает процессы брожения в кишечнике и способствует его вздутию, что ухудшает работу сердца.
Рацион ребенка, находящегося на кардиотрофической диете, должен содержать повышенное количество калия, кальция, магния, марганца. Для этого в меню необходимо включать свежие и сухие фрукты (яблоки, чернослив, курага), овощи, фруктовые и овощные отвары и настои, молочные продукты, печеный картофель, гречневую и перловую каши, кашу из овсяных хлопьев «Геркулес».
Чтобы ограничить поступление в организм солей натрия, ребенку не рекомендуется давать сельдь, соленую рыбу, икру, рыбные консервы, маринады, соленые огурцы.
Количество жидкости не ограничивается, но оно не должно превышать физиологической потребности.
В связи с тем, что при пороках сердца может наблюдаться переполнение кровью органов брюшной полости, нарушающее функцию пищеварения, кормить больных нужно чаще, лучше 6 раз в день, чтобы на прием приходился меньший объем пищи.
Следует исключить или ограничить употребление продуктов, вызывающих вздутие кишечника (горох, фасоль, бобы, белокочанная капуста, редька, чеснок, репчатый лук, холодное молоко, газированные напитки), а также продуктов, возбуждающих центральную нервную и сердечно-сосудистую системы (шоколад, какао, кофе, крепкий чай, пряности, рыбные, куриные и крепкие мясные бульоны), не рекомендуется употреблять колбасу, сосиски, мясные консервы, ветчину, а также изделия из сдобного теста, пирожные, оладьи, блины.
В меню кардиотрофической диеты включают: •Широкий набор молочных продуктов (теплое молоко, кефир, простокваша, творог, неострый сыр) и блюда из них (творожные запеканки, пудинги, сырники, вареники и т.д.).
•Блюда из отваренного мяса (нежирные сорта говядины или свинины, телятины, мясо кролика, цыплята, печень), их также после отваривания можно слегка обжарить или запечь. Таким же образом готовят и рыбные блюда.
•Овощи (свекла, морковь, цветная капуста) можно потушить или подать в виде пюре.
•Свежие огурцы, помидоры, листовой салат, зеленый лук, укроп, петрушку лучше употреблять в сыром виде в салатах, заправленных растительным маслом.
•Картофель можно отваривать или запечь.
•Из круп (гречневая, овсяная, ячневая) можно готовить каши, комбинированные блюда с творогом, мясом, овощами. Заправлять крупяные блюда следует только сливочным маслом.
•Яйца используют в основном для приготовления блюд, в состав которых они входят в соответствии с рецептурой.
•Первые блюда готовят, как правило, вегетарианскими, изредка можно сварить их на крепком бульоне из телятины. Либо приготовить фруктовый суп.
•В качестве напитков используют кофе-суррогат с молоком, некрепкий чай, отвар шиповника, компоты из сушеных фруктов, предпочтительнее из чернослива, кураги или изюма, кисели, фруктовые и ягодные соки (ограничивается виноградный).
•Хлеб предлагается ребенку пшеничный, изредка – ржаной, из кондитерский изделий – печенье, булочки, сухарики, хрустящие несоленые хлебцы.
•Изредка можно дать пастилу, фруктовую карамель, мармелад, варенье, мед. Каждый день нужно давать свежие фрукты, ягоды.
Питание детей при воспалительных и инфекционно-аллергических воспалениях сердца (миокардиты, развившиеся в результате вирусных и бактериальных инфекций, острый период активной фазы ревматизма) должно обладать противовоспалительным, противоаллергическим и одновременно кардиотрофическим действием.
Такая противовоспалительная диета является вариантом кардиотрофической.
Её противовоспалительное действие достигается за счет уменьшения в рационе углеводов, главным образом в результате сокращения количества сладостей и хлебобулочных изделий, ограничения поваренной соли и блюд, содержащих возбуждающие вещества.
В отличие от кардиотрофической диеты мясные и рыбные блюда после отваривания не подлежат даже легкому обжариванию, их предпочтительнее готовить на пару.
•Яйца можно давать ребенку в виде парового омлета или сваренными всмятку.
•Не рекомендуется использовать в питании молоко в натуральном виде, творожные запеканки, сыр.
•Овощи (морковь, свекла, цветная капуста) готовятся в виде пюре.
•Первые блюда готовят только на овощных отварах, крупяные супы протирают. В меню не следует включать молочные супы, холодники, фрукты и ягоды с грубой клетчаткой.
•Из хлебобулочных изделий ребенку можно предложить несоленые дрожжевые булочки, выпеченные из пшеничной муки, или диетический белый несоленый хлеб. Суточное его количество составляет 50-100г.
•На ночь хорошо давать ребенку немного отвара шиповника. Кроме жидких блюд, включенных в меню, давать ребенку жидкость дополнительно не следует.
•Блюда подсаливают в готовом виде с учетом того, что допустимое количество поваренной соли должно составлять не более 1/3 возрастной физиологической нормы. Чтобы улучшить вкус несоленой пищи, можно добавлять в блюда зелень укропа, петрушки, сельдерея. Можно использовать лавровый лист, тмин, томатную пасту, гвоздику, корицу, ванилин.
В связи с тем, что при недостаточности кровообращения нарушается обмен веществ со сдвигом его в кислую сторону, важно, чтобы диетическое питание способствовало нормализации обменных процессов.
Нужно стараться регулировать водно-солевой режим, включая в меню продукты щелочной направленности (овощи, молоко, яйца рис, треска, хлеб грубого помола и т.д.)
Как и при кардиотрофической диете, в рацион не следует включать продукты, возбуждающие нервную и сердечно-сосудистую системы, а также вызывающие вздутие кишечника.
При выраженной недостаточности кровообращения приходится считаться с тем, что процесс пищеварения является нагрузкой для ослабленного сердца. Чтобы эта нагрузка была минимальной, целесообразно кормить ребенка часто ( до 7 раз в сутки), небольшими порциями, распределяя пищу равномерно в течение дня. Желудок при таком кормлении не будет переполняться и затруднять работу сердца.
При тяжелой сердечной недостаточности приходится прибегать к специальным разгрузочным диетам, в которые включают продукты, богатые солями калия и бедные натрием. В зависимости от состояния больного ребенка разгрузочную диету назначает врач. Наиболее часто при этом заболевании назначается калиевая диета, вызывающая повышение мочеотделения.
Велико значение диетического питания в комплексе мероприятий при лечении сосудистых дистоний.
Если у ребенка выявлено повышение максимального артериального давления, из рациона должны быть исключены все продукты, возбуждающие нервную и сердечно-сосудистую системы (крепкий чай, кофе, какао, шоколад, концентрированные мясные, рыбные и грибные бульоны, копчености, пряности, приправы). Целесообразно включать побольше молочных, овощных и фруктовых блюд.
Если же у ребенка отмечается повышение максимального и минимального артериального давления, в его рационе, кроме того, необходимо ограничить до 2-3г количество поваренной соли, несколько уменьшить содержание сливочного масла, соответственно увеличив долю растительного.
При понижении артериального давления лечебное питание ребенка может быть организовано в соответствии с кардиотрофической диетой. Из неё только нет необходимости исключать экстрактивные вещества и пряности.
Это означает, что первые блюда целесообразно готовить на мясных, рыбных и куриных бульонах, в качестве закуски можно дать ребенку кусочек нежирной ветчины, икру. Из напитков рекомендуется крепкий чай, кофе, какао.