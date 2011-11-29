Яблоки укрепляют память

Американские ученые доказали, что регулярное употребление яблок предотвращает разрушение клеток мозга, приводящее к потере памяти.

В ходе исследования изучалось, каким образом регулярное потребление яблочного сока может повлиять на процесс разрушения головного мозга взрослых и стареющих лабораторных мышей.

Опыты показали, что вещества, содержащиеся в яблоках и яблочном соке, защищают клетки мозга мышей от разрушения, которое в обычных условиях приводит к появлению у них симптомов, схожих с симптомами болезни Альцгеймера у людей.

Ранее было известно, что путь к долголетию лежит через ежедневное потребление яблок. К таким выводам пришли австралийские ученые из CSIRO после 10-летнего исследования.

Главное в этих фруктах - антиоксиданты. Эти вещества защищают нас от главных болезней человечества: инфарктов, инсультов, многих видов рака.

zdorovya.in.ua