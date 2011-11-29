Как питаться в Рождественский пост

28 ноября у православных христиан начался Рождественский пост, он продлится до 6 января. В дни поста, за исключением сред и пятниц, можно есть рыбу, но нужно воздерживаться от употребления мяса, молока, яиц. Диетологи рассказали, что дробное питание позволит перенести Рождественский пост без стресса для организма.

Врачи советуют принимать пищу каждые 3 часа, так организм будет постоянно получать необходимые ингредиенты и микроэлементы. По словам диетологов, заменой молочным и мясным продуктам в пост могут стать крупы, особенно гречневая, бобы и грибы. Фасоль по содержанию белка сравнима с мясом.

Чтобы восполнить витамины в осенне-зимний период, врачи рекомендуют есть фрукты, салаты, зелень, квашеную капусту. Это полезно всем, а не только тем, кто начал поститься, отмечают специалисты.

ria.ru