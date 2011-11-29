Кисломолочные продукты - средство от усталости
11:21, 29 ноября 2011Зарубежные новости
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Полезные бактерии
Кисломолочные продукты помогают бороться с хронической усталостью, выяснили американские ученые.
В исследовании принимали участие 35 пациентов с диагнозом «синдром хронической усталости». В ходе эксперимента, который продолжался несколько недель, они получали йогурт на основе бактерии Lactobacillus casei. В это время люди из контрольной группы получали йогурт с плацебо.
Эксперимент показал, что йогурт с бактериями Lactobacillus casei не только улучшил микрофлору кишечника добровольцев, но и значительно уменьшил или даже снял симптомы усталости, тревоги.
В ближайщих планах ученых – выявить механизм воздействия бактерий на психику.
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