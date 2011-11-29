Кисломолочные продукты - средство от усталости

Кисломолочные продукты помогают бороться с хронической усталостью, выяснили американские ученые.

В исследовании принимали участие 35 пациентов с диагнозом «синдром хронической усталости». В ходе эксперимента, который продолжался несколько недель, они получали йогурт на основе бактерии Lactobacillus casei. В это время люди из контрольной группы получали йогурт с плацебо.

Эксперимент показал, что йогурт с бактериями Lactobacillus casei не только улучшил микрофлору кишечника добровольцев, но и значительно уменьшил или даже снял симптомы усталости, тревоги.

В ближайщих планах ученых – выявить механизм воздействия бактерий на психику.

likar.info