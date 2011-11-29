Лимон спасает от депрессии

Оказалось, что этот светло-желтый фрукт отлично справляется с депрессивными внешними и внутренними факторами.

Вода с лимоном - отличное натуральное средство, успокоит нервы.

Экспертами из университета Онтарио также было установлено, что лимонная жидкость утоляет голод, а в сочетании с правильным питанием и занятиями по фитнесу помогает сбросить лишние килограммы.

К тому же, водой с лимоном рекомендуется протирать лицо. После таких процедур кожа очищается от старых клеток и улучшается цвет лица. Употребление воды с лимоном нормализует процессы усвоения полезных веществ. Благодаря большому содержанию витамина С, лимон повысит иммунитет в холодный период года, а также ускорит процесс выздоровления при простудных заболеваниях.

zdorovya.in.ua