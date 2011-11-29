Исследования ученых доказали, что морковь улучшает работу легких у заядлых курильщиков.

Витамин Е и бета-каротин, на которые богата морковь, противодействуют свободным радикалам, которые образуются в легких при воздействии табака и некоторых загрязняющих веществ, содержащихся в воздухе.

Употребление моркови полезно при многих заболеваниях. Например, при инфаркте миокарда, стенокардии, атеросклерозе, калькулезном холецистите, почечнокаменной болезни, анемии, злокачественных опухолях, обменном полиартрите, расстройстве деятельности желудочно-кишечного тракта, снижении лактации, глистной инвазии (острицы), геморрое, катаре верхних дыхательных путей, стоматите.

Морковь не рекомендуется употреблять при воспалении тонкой кишки, обострении язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Морковный сок используют для полоскания рта при воспалении десен, стоматите.

А для лечения кашля, улучшения отхождения мокроты при бронхитах, ларингитах, трахеитах, пневмонии народная медицина рекомендует применять свежевыжатый сок моркови с молоком.

likar.info