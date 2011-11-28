Автобус с футболистами сборной Того упал в пропасть

Автобус, в котором футболисты сборной Того ехали к месту очередного матча, упал в пропасть.

Как сообщает Лента.ру, в результате катастрофы не менее шести человек погибли, еще несколько получили тяжелые ранения. Имена погибших пока не уточняются, однако известно, что в автобусе находились ведущие тоголезские футболисты.

"Не знаю, как нам удалось спастись", - сказал голкипер сборной Того Мама СУЛЕЙМАН. Раненых отправили в военных госпиталь в столице Того - Ломе.

По местному телевидению показали кадры, на которых видно, что упавший в пропасть автобус полностью сгорел.

В 2010 году сборная Того была атакована террористами, когда ехала на автобусе через территорию Анголы на Кубок африканских наций. Тогда погибли двое участников сборной Того и водитель автобуса - гражданин Анголы. После этого инцидента команду покинул самый популярный тоголезский футболист Эммануэль АДЕБАЙОР, в данный момент выступающий за "Тоттенхэм Хотспур".