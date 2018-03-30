"Энергетический вампир" – не пустое выражение
Одни люди заряжают нас энергией, другие почти физически отнимают ее...
У каждого из нас наверняка найдутся знакомые, общение с которыми вдохновляет, буквально вдыхая в нас силы. Всем знакомо и обратное: есть род отношений, которые обессиливают, внутренне опустошают нас. При этом любой человек в зависимости от ситуации способен поочередно как отдавать свою энергию другим, так и поглощать ее, нуждаясь в душевной подпитке.
Каждый из нас – потенциальный вампир. Это в нашей природе – ждать от другого многого, желать его всего, целиком. Однако с опытом реальных отношений мы понимаем: при такой стратегии мы вряд ли удержим рядом с собой другого человека, ведь он страдает и потому будет нас избегать.
Нам стоит яснее понимать, откуда берется наша энергия и что ее у нас отнимает, чем именно мы поддерживаем и в чем ущемляем своих близких – и тогда нам станет намного легче строить с ними гармоничные отношения. Кристоф Андре в деталях разбирает для нас механизмы общения – вампирического свойства и те, что дают нам силы, питая своей живой энергией.
Берегите себяВампирические отношения легко узнать по тому упадку сил, который настигает нас в общении с определенным человеком. Они ничего не дают ни нашему уму, ни сердцу, эмоционально выбивая нас из колеи. Легко очертить несколько портретов таких «вампиров» (общаться с которыми стоит пореже).
•Вечно сетующие. Они лишают нас сил, потому что их потребность в сочувствии безмерна и мы не можем ни восполнить ее, ни хотя бы уменьшить ее глубину. Они возлагают на нас миссию спасителей (даже если на то у нас нет ни желания, ни возможностей) и при этом заведомо обрекают ее на провал, так как в душе совсем не настроены на то, чтобы принять наши советы.
•Зависимые. Они постоянно хотят подтверждений любви и нашего доброго к ним отношения, просят совета в принятии простейших решений... По-детски цепляясь за наc, они ставят нас в позицию родителей, тем самым возлагая на наши плечи несоразмерное бремя ответственности. И когда мы пытаемся отстраниться от этой навязанной нам роли, нас невольно охватывает гнетущее чувство вины.
•Сверхчувствительные. Их чрезмерная ранимость вынуждает нас постоянно быть начеку. Так как все, что происходит в наших отношениях, они готовы воспринять самым неожиданным образом и истолковать на свой лад, порой сочиняя сюжет настоящей драмы. Мы же в ответ вынуждены быть в постоянном напряжении, во всем контролируя себя.
•Конфликтующие. Любые проблемы они привыкли решать через агрессию, что, впрочем, не стоит им ни малейших усилий, потому что конфликт и есть стихия их существования. Напротив, тех, на кого эта агрессия направлена, подобный тип отношений опустошает.
•Нарушители границ. Их собственная роль в отношениях и границы личного пространства всегда неопределенны, и это вынуждает других участников общения непрерывно вести «поднастройку». Поскольку правила в подобных взаимоотношениях четко не установлены, каждый задействованный в них невольно вторгается на территорию другого.
Что делать? Уметь устанавливать границы
В вампирических отношениях важно держать верную дистанцию, чтобы не дать себя затянуть в энергетическую дыру. Мы рискуем подпасть под влияние патологии другого человека, с горечью ощутить, что стали ее жертвой, и ответить потоком собственной агрессии.
Нас нередко посещает соблазн принять на себя роль спасителя, и этой своей склонности стоит опасаться. Да, мы часто можем помочь другому, но крайне редко – его спасти. Когда раздражение в нас нарастает, стоит задать себе два вопроса: «Тот ли я, кто должен играть эту роль?» и «Должен ли я делать это в одиночку?» В любом случае сигнал тревоги – это наши эмоции : если нам некомфортно, значит, пора сказать четкое «стоп!».
Принимайте радость Неведомо почему такие отношения питают нас самыми светлыми чувствами и неизменно ободряют нас, порой даже наполняя ощущением блаженства. Попробуем присмотреться к ним поближе.
•Приятные мелочи. Комплимент незнакомца, доброжелательный вопрос соседа о том, как дела у нас на работе, простой дружеский жест – все это служит подтверждением того, что мы и наша жизнь неважно в какой мере, но интересны другим людям. Мы склонны недооценивать подобные знаки внимания, машинально вежливо отвечая на них. А между тем они укрепляют в нас чувство собственной ценности. Нам необходимы отношения разного уровня, и такие «поверхностные» связи для нас важны не меньше, чем сильная любовь или крепкая дружба. Так, одинокий пожилой человек, у которого есть возможность обменяться приветствиями со знакомой продавщицей или фармацевтом соседней аптеки, найдет в этих простых отношениях так нужную ему долю душевной теплоты.
•Равноправный обмен. Отношения, которые строятся на открытом эмоциональном обмене, обогащают нас, потому что в них мы непрерывно созидаем друг друга. Открывая себя другому, мы открываем и новое в себе. В таких отношениях никто не давит и никто не подчиняется – в них есть лишь равенство и взаимность. Если кто-то делится с нами сокровенным, готов принять наш совет и следовать ему, значит, он нам доверяет, делая нас избранными. Диалог на равных питает энергией обоих его участников.
•Дар как приобретение. Даря кому-то свое время, помощь и любовь, мы излучаем позитивную энергию. Ответные чувства тех, кто принял наш дар, всегда повышает нашу самооценку. И мы приобретаем ничуть не меньше того человека, которому мы отдаем.
•В согласии с собой. В том, что мы делаем, есть смысл и польза для других – получив подтверждение этому, мы преисполнены сил. Учитель, своими трудами превративший в хорошиста доселе безнадежного двоечника, буквально окрылен его успехом.
Такие усилия вознаграждаются сполна: когда мы действуем в согласии с собой и в соответст-вии с собственными ценностями, мы ощущаем, что нужны другим людям, и чувствуем себя почти непобедимыми.
Что делать?Обновлять свою энергию
Чтобы быть в добром здравии, нам нужно питать свои чувства из разных источников. Ежедневный «рацион» мы получаем, общаясь с нашими близкими.
Но нам нужны и другие отношения – те, что порой выбивают нас из привычной колеи и заставляют меняться. Именно они пробуждают в нас дремавшие желания и доселе скрытые возможности.
Агрессивные, провоцирующие люди, конечно, нам не нравятся, но, раздражая нас, они побуждают нас меняться, развиваться и расти. Порой такие «неудобные» отношения – самое действенное средство для обновления наших сил.