"Энергетический вампир" – не пустое выражение

У каж­до­го из нас на­вер­ня­ка най­дут­ся зна­ко­мые, об­ще­ние с ко­то­ры­ми вдох­нов­ля­ет, бук­валь­но вды­хая в нас си­лы. Всем зна­ко­мо и об­рат­ное: есть род от­но­ше­ний, ко­то­рые обес­си­ли­ва­ют, внут­рен­не опус­то­ша­ют нас. При этом лю­бой че­ло­век в за­ви­си­мос­ти от си­ту­а­ции спо­со­бен по­оче­ред­но как от­да­вать свою энер­гию дру­гим, так и по­гло­щать ее, нуж­да­ясь в ду­шев­ной под­пит­ке.

Каж­дый из нас – по­тен­ци­аль­ный вам­пир. Это в на­шей при­ро­де – ждать от дру­го­го мно­го­го, же­лать его все­го, це­ли­ком. Од­на­ко с опы­том ре­аль­ных от­но­ше­ний мы по­ни­ма­ем: при та­кой стра­те­гии мы вряд ли удер­жим ря­дом с со­бой дру­го­го че­ло­ве­ка, ведь он стра­да­ет и по­то­му бу­дет нас из­бе­гать.

Нам сто­ит яс­нее по­ни­мать, от­ку­да бе­рет­ся на­ша энер­гия и что ее у нас от­ни­ма­ет, чем имен­но мы под­дер­жи­ва­ем и в чем ущем­ля­ем сво­их близ­ких – и тог­да нам ста­нет на­мно­го лег­че стро­ить с ни­ми гар­мо­нич­ные от­но­ше­ния. Крис­тоф Ан­дре в де­та­лях раз­би­ра­ет для нас ме­ха­низ­мы об­ще­ния – вам­пи­ри­чес­ко­го свойст­ва и те, что да­ют нам си­лы, пи­тая сво­ей жи­вой энер­ги­ей.

Бе­ре­ги­те се­бя Вам­пи­ри­чес­кие от­но­ше­ния лег­ко узнать по то­му упад­ку сил, ко­то­рый на­сти­га­ет нас в об­ще­нии с опре­де­лен­ным че­ло­ве­ком. Они ни­че­го не да­ют ни на­ше­му уму, ни серд­цу, эмо­ци­о­наль­но вы­би­вая нас из ко­леи. Лег­ко очер­тить не­сколь­ко порт­ре­тов та­ких «вам­пи­ров» (об­щать­ся с ко­то­ры­ми сто­ит по­ре­же).

•Веч­но се­ту­ю­щие. Они ли­ша­ют нас сил, по­то­му что их по­треб­ность в со­чувст­вии без­мер­на и мы не мо­жем ни вос­пол­нить ее, ни хо­тя бы умень­шить ее глу­би­ну. Они воз­ла­га­ют на нас мис­сию спа­си­те­лей (да­же если на то у нас нет ни же­ла­ния, ни воз­мож­нос­тей) и при этом за­ве­до­мо об­ре­ка­ют ее на про­вал, так как в ду­ше со­всем не на­стро­е­ны на то, что­бы при­нять на­ши со­ве­ты.

•За­ви­си­мые. Они по­сто­ян­но хо­тят под­тверж­де­ний люб­ви и на­ше­го добро­го к ним от­но­ше­ния, про­сят со­ве­та в при­ня­тии прос­тей­ших ре­ше­ний... По-дет­ски цеп­ля­ясь за наc, они ста­вят нас в по­зи­цию ро­ди­те­лей, тем са­мым воз­ла­гая на на­ши пле­чи не­со­раз­мер­ное бре­мя от­вет­ст­вен­нос­ти. И ког­да мы пы­та­ем­ся от­стра­нить­ся от этой на­вя­зан­ной нам ро­ли, нас не­воль­но охва­ты­ва­ет гне­ту­щее чувст­во ви­ны.

•Сверх­чувст­ви­тель­ные. Их чрез­мер­ная ра­ни­мость вы­нуж­да­ет нас по­сто­ян­но быть на­че­ку. Так как все, что про­ис­хо­дит в на­ших от­но­ше­ни­ях, они го­то­вы вос­при­нять са­мым не­ожи­дан­ным об­ра­зом и ис­тол­ко­вать на свой лад, по­рой со­чи­няя сю­жет на­сто­я­щей дра­мы. Мы же в от­вет вы­нуж­де­ны быть в по­сто­ян­ном на­пря­же­нии, во всем кон­тро­ли­руя се­бя.

•Кон­флик­ту­ю­щие. Лю­бые про­бле­мы они при­вык­ли ре­шать че­рез аг­рес­сию, что, впро­чем, не сто­ит им ни ма­лей­ших уси­лий, по­то­му что кон­фликт и есть сти­хия их су­щест­во­ва­ния. На­про­тив, тех, на ко­го эта аг­рес­сия на­прав­ле­на, по­доб­ный тип от­но­ше­ний опус­то­ша­ет.

•На­ру­ши­те­ли гра­ниц. Их собст­вен­ная роль в от­но­ше­ни­ях и гра­ни­цы лич­но­го прост­ранст­ва всег­да не­опре­де­лен­ны, и это вы­нуж­да­ет дру­гих участ­ни­ков об­ще­ния не­пре­рыв­но вес­ти «под­наст­рой­ку». По­сколь­ку пра­ви­ла в по­доб­ных вза­и­мо­от­но­ше­ни­ях чет­ко не уста­нов­ле­ны, каж­дый за­дейст­во­ван­ный в них не­воль­но втор­га­ет­ся на тер­ри­то­рию дру­го­го.

Что де­лать? Уметь ус­та­нав­ли­вать гра­ни­цы

В вам­пи­ри­чес­ких от­но­ше­ни­ях важ­но дер­жать вер­ную дис­тан­цию, что­бы не дать се­бя за­тя­нуть в энер­ге­ти­чес­кую ды­ру. Мы рис­ку­ем под­пасть под вли­я­ние па­то­ло­гии дру­го­го че­ло­ве­ка, с го­речью ощу­тить, что ста­ли ее жерт­вой, и от­ве­тить по­то­ком собст­вен­ной аг­рес­сии.

Нас не­ред­ко по­се­ща­ет со­блазн при­нять на се­бя роль спа­си­те­ля, и этой сво­ей склон­нос­ти сто­ит опа­сать­ся. Да, мы час­то мо­жем по­мочь дру­го­му, но край­не ред­ко – его спас­ти. Ког­да раз­дра­же­ние в нас на­рас­та­ет, сто­ит за­дать се­бе два во­про­са: «Тот ли я, кто дол­жен иг­рать эту роль?» и «Дол­жен ли я де­лать это в оди­ноч­ку?» В лю­бом слу­чае сиг­нал тре­во­ги – это на­ши эмо­ции : если нам не­ком­форт­но, зна­чит, по­ра ска­зать чет­кое «стоп!».

При­ни­май­те ра­дость Не­ве­до­мо по­че­му та­кие от­но­ше­ния пи­та­ют нас са­мы­ми свет­лы­ми чувст­ва­ми и не­из­мен­но ободря­ют нас, по­рой да­же на­пол­няя ощу­ще­ни­ем бла­женст­ва. По­про­бу­ем при­смот­реть­ся к ним по­бли­же.

•При­ят­ные ме­ло­чи. Ком­пли­мент не­зна­ком­ца, до­бро­же­ла­тель­ный во­прос со­се­да о том, как де­ла у нас на ра­бо­те, прос­той дру­жес­кий жест – все это слу­жит под­тверж­де­ни­ем то­го, что мы и на­ша жизнь не­важ­но в ка­кой ме­ре, но ин­те­рес­ны дру­гим лю­дям. Мы склон­ны не­до­оце­ни­вать по­доб­ные зна­ки вни­ма­ния, ма­ши­наль­но веж­ли­во отве­чая на них. А меж­ду тем они укреп­ля­ют в нас чувст­во собст­вен­ной цен­нос­ти. Нам не­об­хо­ди­мы от­но­ше­ния раз­но­го уров­ня, и та­кие «по­верх­ност­ные» свя­зи для нас важ­ны не мень­ше, чем силь­ная лю­бовь или креп­кая друж­ба. Так, оди­но­кий по­жи­лой че­ло­век, у ко­то­ро­го есть воз­мож­ность об­ме­нять­ся при­вет­ст­ви­я­ми со зна­ко­мой про­дав­щи­цей или фар­ма­цев­том со­сед­ней ап­те­ки, най­дет в этих про­с­тых от­но­ше­ни­ях так нуж­ную ему до­лю ду­шев­ной теп­ло­ты.

•Рав­но­прав­ный об­мен. От­но­ше­ния, ко­то­рые стро­ят­ся на от­кры­том эмо­ци­о­наль­ном об­ме­не, обо­га­ща­ют нас, по­то­му что в них мы не­пре­рыв­но со­зи­да­ем друг дру­га. От­кры­вая се­бя дру­го­му, мы от­кры­ва­ем и но­вое в се­бе. В та­ких от­но­ше­ни­ях ни­кто не да­вит и ни­кто не под­чи­ня­ет­ся – в них есть лишь ра­венст­во и вза­им­ность. Если кто-то де­лит­ся с на­ми со­кро­вен­ным, го­тов при­нять наш со­вет и сле­до­вать ему, зна­чит, он нам до­ве­ря­ет, де­лая нас из­бран­ны­ми. Диа­лог на рав­ных пи­та­ет энер­ги­ей обо­их его участ­ни­ков.

•Дар как при­о­бре­те­ние. Да­ря ко­му-то свое вре­мя, по­мощь и лю­бовь, мы из­лу­ча­ем по­зи­тив­ную энер­гию. От­вет­ные чувст­ва тех, кто при­нял наш дар, всег­да по­вы­ша­ет на­шу са­мо­оцен­ку. И мы при­о­бре­та­ем ни­чуть не мень­ше то­го че­ло­ве­ка, ко­то­ро­му мы от­да­ем.

•В со­гла­сии с со­бой. В том, что мы де­ла­ем, есть смысл и поль­за для дру­гих – по­лу­чив под­тверж­де­ние это­му, мы пре­ис­пол­не­ны сил. Учи­тель, сво­и­ми тру­да­ми пре­вра­тив­ший в хо­ро­шис­та до­се­ле без­на­деж­но­го дво­еч­ни­ка, бук­валь­но окры­лен его успе­хом.

Та­кие уси­лия воз­на­граж­да­ют­ся спол­на: ког­да мы дейст­ву­ем в со­гла­сии с со­бой и в со­от­вет­ст-вии с собст­вен­ны­ми цен­нос­тя­ми, мы ощу­ща­ем, что нуж­ны дру­гим лю­дям, и чувст­ву­ем се­бя поч­ти не­по­бе­ди­мы­ми.

Что де­лать? Об­нов­лять свою энер­гию

Что­бы быть в добром здра­вии, нам нуж­но пи­тать свои чувст­ва из раз­ных ис­точ­ни­ков. Еже­днев­ный «ра­ци­он» мы по­лу­ча­ем, об­ща­ясь с на­ши­ми близ­ки­ми.

Но нам нуж­ны и дру­гие от­но­ше­ния – те, что по­рой вы­би­ва­ют нас из при­выч­ной ко­леи и за­став­ля­ют ме­нять­ся. Имен­но они про­буж­да­ют в нас дре­мав­шие же­ла­ния и до­се­ле скры­тые воз­мож­нос­ти.

Аг­рес­сив­ные, про­во­ци­ру­ю­щие лю­ди, ко­неч­но, нам не нра­вят­ся, но, раз­дра­жая нас, они по­буж­да­ют нас ме­нять­ся, раз­ви­вать­ся и рас­ти. По­рой та­кие «не­удоб­ные» от­но­ше­ния – са­мое дейст­вен­ное средст­во для об­нов­ле­ния на­ших сил.

dytyna.info