Как похудеть с помощью супа?

Киевлянка Валентина Козицкая, 28 лет, прошлой осенью похудела на 7 кг за месяц. Диету не соблюдала, лишь перестала есть сладкое. Питалась супами-пюре.

— Еще в 14 лет похудела на 6 килограммов за месяц, когда ела только перетертую еду. Тогда врачи обнаружили острый гастрит, а мама испугалась и посадила меня на послеоперационную диету. Давала есть каждые два часа, маленькими порциями, перетертое и паровое. Желудок вылечила, заодно очистилась кожа и появилась талия.

Столичный диетолог 39-летняя Надежда Шуптун согласна, что для похудания часто бывает достаточно здорового питания. Осенью лучше всего наестся овощей впрок. Так организм насытится витаминами и минералами, а зимой использует их для сопротивления инфекциям. Полезнее всего заменять низкокалорийные диеты овощными супами.

— Супом легко насытиться, потому что у него — жидкая основа. Калорий в супе меньше, чем в гарнире, поэтому он усваивается лучше. Овощные супы улучшают обмен веществ. Супы восстанавливают баланс жидкости в организме — благодаря этому снижается артериальное давление.

Лучше всего есть крем-супы из тертых на терке или взбитых блендером овощей.

— Пюре из тыквы и креветок регулирует пищеварение, выводит холестерин, насыщает организм йодом и калием. Супы из гороха — хорошая профилактика онкологических болезней. Но бобовые трудно перевариваются, вызывают брожение, поэтому не рекомендую их людям с болезнями желудка, желчного пузыря. Также немного гороха и фасоли советую есть людям старшего возраста и детям. В овощной суп добавьте чеснок, зелень и неострые приправы. Они уменьшают количество вредных микробов в желудке.

Для похудания лучше есть недосоленные супы. Соль задерживает воду в организме, что препятствует снижению веса. Вместо нее диетолог советует усиливать вкус еды приправами из трав.

— Чтобы суп не содержал много жиров, можно готовить его на втором бульоне. Для этого мясо отдельно варите в воде 5–10 минут. Воду слейте, перекладите полуготовое мясо в другую. Можно сварить отдельно овощной суп, а тогда добавить в него уже готовое сваренное мясо. Полезен куриный бульон. Он укрепляет кровеносные сосуды, облегчает симптомы простуды. Содержит вещества, обладающие противовоспалительным действием.

Ощущение холода и голода можно преодолеть, если тепло одеться, принять теплую ванну. Также можно выпить стакан обезжиренного молока.

— Может казаться, что осенью человеку нужно потреблять много белков и жиров, но в первую очередь организму нужны сложные углеводы. Поэтому в меню нужно добавлять злаки, овощи, фрукты и зелень.

gazeta.ua