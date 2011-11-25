Почему болит живот?

Медики назвали 9 причин, которые стоят за проблемами с желудком и проблемами с пищеварением.

•Травмы. Удары в живот, беременность и даже тугие пояса приводят к нарушению работы желудка.

•Некачественная вода. Вредные примеси в водопроводной воде не проходят бесследно для органов пищеварения, потому никогда не стоит пить воду из-под крана.

•Болезни зубов. Больные зубы – источник токсинов.

•Несбалансированное питание. Пожалуй, самая очевидная причина.

•Недосыпание, бессонница. В организме накапливается усталость, что отражается на здоровье.

•Стрессы. Страхи, злость, зависть, раздражение – на все это реагирует желудок.

•Гиподинамия. В деятельности ЖКТ начинаются застойные явления, отсюда – тяжесть в желудке, запоры, метеоризм.

•Паразиты. Пожирают «хозяина» изнутри.

•Лекарства. Антибиотики, препараты, регулирующие давление могут нарушить микрофлору в ЖКТ.

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