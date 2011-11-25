Во Франции зарегистрирован новый штам ВИЧ-инфекции

Разновидность вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), ранее встречалась только среди небольшого числа людей в Камеруне, очевидно, впервые начал распространяться за пределами страны.

В докладе, опубликованном в медицинском журнале The Lancet, говорится, что у пациента больницы во Франции был обнаружен штамм вируса "группы N". Предположительно, человек заразился через своего сексуального партнера в Того.

Ранее носителями штамма были лишь около десятка людей в Камеруне. По словам медиков, данный случай подчеркивает необходимость введения строгого мониторинга ВИЧ.

Напомним, что недавно американские военные создали более-менее действенную вакцину против ВИЧ-инфекции и провели ее испытания в Таиланде.

rus.newsru.ua