Англичанка теряет сознание от звука смеха

26-летняя жительница Ливерпуля страдает от редкого заболевания: девушка теряет сознание от резких звуков и даже смеха.

26-летняя британка Кэйтлин Уоллес стала жертвой серьезной болезни, которая полностью изменила ее жизнь. У девушки из Ливерпуля диагностировали каталепсию - заболевание нервной системы, при котором любая неожиданность приводит к потере сознания. Такие простые вещи, как стук в дверь, лай собаки или гудок автомобиля на улице, могут вызвать очередной приступ.

- Однажды я просто смеялась над чем-то и потеряла сознание. В такие моменты я не могу контролировать мышцы, не могу выбирать, куда падать, я как будто парализована, - рассказала о своем состоянии Уоллес.

Муж Кэйтлин - Джон - очень заботится и помогает ей, стараясь всегда быть рядом и оберегать от всего, что может вызвать приступ.

- Когда я хочу сказать что-то важное или рассказать что-то смешное, то прошу ее сесть. Однажды Кэйтлин сушила волосы феном и не видела, как я зашел, а когда обернулась, подпрыгнула от неожиданности и упала в обморок, хорошо, что рядом была кровать, - поделился супруг девушки.

Бедняжке сразу же пришлось отказаться от водительских прав и от работы в стоматологической поликлинике.

- Я засыпала от звонка телефона и из-за постоянной сонливости делала ошибки, это было сплошным мучением, - призналась она.

К прошлому Рождеству приступы стали настолько серьезными, что вне дома Кэйтлин передвигалась в инвалидной коляске, хотя и могла ходить. Она не могла самостоятельно готовить, есть или принимать душ, это было опасно. Джон постоянно должен был быть рядом.

- Когда мое состояние становилось очень тяжелым, я вообще не покидала дом. Несколько месяцев назад я совсем не понимала, как же я буду жить дальше, было скучно, и я начала читать книги, - вспоминает англичанка.

Так Кэйтлин вдруг поняла, что хочет стать писателем, и теперь у нее есть свободное время, чтобы осуществить свою мечту. Джону понравилась эта идея, и он с нетерпением ждет первой книги своей жены.

- У людей с нарколепсией проблемы с регуляцией работы мозга, они не могут спать больше двух часов. Приступ может быть вызван сильными эмоциями, смехом и радостью или гневом и разочарованием, - прокомментировал невролог Пол Ридинг. - Болезнь можно лечить антидепрессантами, они помогают мозгу справляться с неисправностями иммунной системы.

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