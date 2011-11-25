Супербактерии, перед которыми бессильны антибиотики

Специалисты предостерегают: есть риск распространения неизлечимых инфекционных болезней в невообразимом масштабе, пишет The Independent. Причина - увеличение числа "супербактерий", на которые не действуют никакие антибиотики, и падение интереса к разработке новых лекарств, поясняет журналист Джереми Лоранс.

Из Европы поступает все больше сообщений о больных практически неизлечимыми инфекциями. Как сообщил Европейский центр профилактики и эпидемиологического контроля (ECDC), в некоторых странах до 50% случаев заражения крови, вызванных бактерией K.pneumoniae, не удается вылечить карбапенемами - самыми мощными антибиотиками. Между тем K.pneumoniae - клебсиелла пневмонии - не какая-то экзотическая бактерия, а распространенный возбудитель воспалений дыхательной и мочевой системы, который присутствует в кишечнике и передается при прикосновении к грязным предметам. В Европе частота заражения разновидностью этой бактерии, невосприимчивой к карбапенемам, возросла с 7 до 15%. "Это особенно тревожит, так как этот класс антибиотиков - крайнее средство для лечения инфекций, невосприимчивых к другим лекарствам", - отмечает автор. Случаи отмечены в Греции, Италии, Австрии, Венгрии и на Кипре.

"В 2010 году также стало больше штаммов кишечной палочки, не восприимчивых к антибиотикам", - пишет автор. В Италии и Испании 25-50% случаев заражения кишечной палочкой не удавалось излечить флуорокинолоном.

"В Великобритании выявлено 70 носителей бактерии, которая содержит так называемый NDM-1 - энзим, разрушающий карбапенемы. Другое исследование показало, что более 80% путешественников, которые возвращаются из Индии в Европу, привозят в своем кишечнике ген NDM", - говорится в статье.

Ученые предупреждают: если ген, запускающий синтез NDM-1, распространится шире, события примут ужасающий оборот.

В октябре Управление здравоохранения Великобритании предостерегло врачей, что теперь гонорею следует лечить двумя препаратами одновременно, а от некого распространенного препарата надо отказаться, поскольку он утратил эффективность. "Угроза неизлечимой гонореи в будущем совершенно реальна", - заявили представители ведомства.

Что касается разработок новых лекарств от "супербактерий", то это работа дорогостоящая и нелегкая. "Эти лекарства принимают непродолжительными курсами, поэтому коммерческая прибыль невелика", - пишет издание. Вчера Еврокомиссия обнародовала программу, которая поощрит исследования новых антибиотиков, - пообещала ускоренную сертификацию новых препаратов и финансирование разработок в форме государственно-частного партнерства.

По статистике, в ЕС ежегодно около 25 тыс. человек умирает от инфекций, невосприимчивых к антибиотикам. Чаще всего такие инфекции встречаются в Греции, Италии, Венгрии, Болгарии и на Кипре. "Как правило, эти же страны - на верхних строчках по применению антибиотиков", - подчеркивает газета.

Два года назад ВОЗ предупредила, что злоупотребление антибиотиками рискует вернуть мир в прошлое, когда инфекции были неизлечимы. "Предупреждениям не вняли", - пишет газета.

Со своей стороны, британское министерство здравоохранения рекомендует не принимать антибиотики длительными курсами и отдавать предпочтение антибиотикам узконаправленного действия - против конкретных инфекций.

Иннопресса