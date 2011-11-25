В Египте число погибших превысило 40 человек

Число погибших в столкновениях демонстрантов с полицией за минувшую неделю в Египте увеличилось до 41 человека, из них 36 погибли в Каире в районе площади Тахрир, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на египетское министерство здравоохранения.

В четверг сообщалось о 38 погибших.

Как заявил представитель Минздрава Хишам ШЕЙХА, число жертв увеличилось, поскольку несколько сильно пострадавших в беспорядках скончались в больницах Каира и египетских провинций - в четверг столкновений демонстрантов с силами безопасности Египта зафиксировано по стране не было.

Общее число раненных в столкновениях оценивается примерно в 4 тысячи человек, в больницах остается 121 человек.

В Египте уже почти неделю продолжаются антивоенные акции протеста, центром которых, как и в дни январского народного восстания, стала каирская площадь Тахрир. Акции сопровождаются столкновениями с силами МВД. На пятницу в Каире и крупных городах намечена очередная массовая антивоенная акция "Последний шанс, или Право павших".

В Египте 28 ноября должен пройти первый тур парламентских выборов. Наблюдатели опасались, что голосование может не состояться из-за крайне неспокойной обстановки в сфере безопасности, однако военные власти в четверг подтвердили проведение голосования в установленные сроки.