Чем квашенная капуста полезнее свежей?

Когда-то капуста и хлеб были главными (и чуть ли не единственными) источниками витаминов для наших предков во время холодов. Но не торопитесь сочувствовать своим пращурам, так как в капусте содержится больше витамина C, чем в лимонах.

Зачем квасить капусту?

И вправду, зачем все эти церемонии с заготовками, если и сырая капуста полна витаминов, таких как: A, B1, B2, B3, B6, C и K?

На самом деле кроме улучшения вкуса капуста после квашения приобретает три важных бонуса:

1. Разрыхляется клетчатка (продукт лучше усваивается).

2. Повышается концентрация органических кислот (метилметионин, триптофан, тирозин, лизин).

3. Увеличивается количество витамина C.

Также образующийся при закваске рассол способствует улучшению пищеварения и выведению желчи, а также эффективно борется с запорами. Продукт полезен при язве желудка и двенадцатиперстной кишки благодаря содержанию витамина U.

Квашеная капуста может быть использована и для поддержания красоты — в роли отбеливающей и увлажняющей маски. Но и это далеко не все. Капуста также является диетическим блюдом. Невысокая калорийность и большое содержание холина делает капусту бесценным продуктом для желающих похудеть.

Если перечислить все полезные вещества квашеной капусты, то это напомнит чтение состава поливитаминов. Смотрите сами: калий, натрий, магний, кальций, марганец, железо, кобальт, фосфор, йод, фтор, селен, кремний, цинк...

Подводя итог, скажем одно: квасьте капусту, укрепляйте иммунитет!

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