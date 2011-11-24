Чем полезно караоке
12:57, 24 ноября 2011Зарубежные новости
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Укрепит сердце, выведет из депрессии...
Исследователи определили, что пение в караоке оказывает полезное воздействие на здоровье. Правда при этом большое значение играет не только само пение, а еще компания, в окружении которой вы полностью расслабляетесь.
Ученые из Японии выяснили, что пение в караоке в хорошей компании, может защитить от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и сократить риск неожиданного сердечного приступа. Также это времяпровождение способствует улучшению самочувствия, поднятию настроения и выводу из депрессии.
К таким выводам пришли ученые после проведения исследования с участием более 19 тысяч мужчин и женщин возрастом от 40 до 69 лет.
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