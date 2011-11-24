Чем полезно караоке

Исследователи определили, что пение в караоке оказывает полезное воздействие на здоровье. Правда при этом большое значение играет не только само пение, а еще компания, в окружении которой вы полностью расслабляетесь.

Ученые из Японии выяснили, что пение в караоке в хорошей компании, может защитить от возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и сократить риск неожиданного сердечного приступа. Также это времяпровождение способствует улучшению самочувствия, поднятию настроения и выводу из депрессии.

К таким выводам пришли ученые после проведения исследования с участием более 19 тысяч мужчин и женщин возрастом от 40 до 69 лет.

natural-medicine.ru