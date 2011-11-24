Стринги опасны для здоровья

Многим любительницам высокого искусства иголки и нитки эта новость придется не по душе, однако немецкая медицина, стоящая на страже здоровья нации, строго предупреждает: столь популярные у молодежи G-стринги могут нанести непоправимый вред вашему здоровью. Медики выступили с подобным заявлением после того как столкнулись с резко выросшим количеством обращений, связанных с различными инфекциями, возникающими в районе гениталий.

«G-стринги могут стирать и даже ранить чувствительную кожу, - утверждают доктора, - особенно если они слишком узкие или же сделаны из недоброкачественного материала». В случае если ваш организм не обладает естественным иммунитетом, подобное раздражение на коже может перейти в куда более серьезное заболевание. При этом медики советуют женщинам носить традиционные трусы, которые уже прошли испытание временем.

Впрочем, их коллеги из Великобритании отнюдь не разделяют этого мнения, указывая на то, что причиной инфекции являются не стринги сами по себе, а некачественный материал, из которого они сделали. И не важно что вы носите – обычные трусы или супермодные стринги, главное – вы должны тщательно следить за качеством продаваемого вам товара.

bt-lady.com.ua