Чем опасна краска для волос

38-летняя жительница Великобритании Джулия Маккейб впала в кому после покраски волос краской одной из известных фирм. Врачи не исключают, что ее мозг поврежден настолько серьезно, что она никогда не сможет выйти из комы.

Джулия часто использовала такую же краску для волос, но, как отмечает ее супруг, в этот раз после процедуры ей стало очень плохо, стало тяжело дышать. Женщина попала в больницу с остановкой сердца.

Родственники потерпевшей считают, что Джулия стала жертвой аллергии на вещество парафенилендиамин (PPD), содержащееся в краске. Ранее от аллергии на краску для волос в Великобритании умерла 17-летняя девушка.

likar.info