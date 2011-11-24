Как избавиться от "грудной жабы"

Зачастую бывает, что при "грудной жабе" никакие лекарства не помогают. Но, можно лечить такую болезнь нетрадиционными методами.

Вот, например, сентенция о грудной жабе автора "Русского, народного лечебника" П. Куренного (после революции известный российский врач П. Куренной эмигрировал в США, и впервые лечебник был издан там).

"Среди сотен тысяч русских эмигрантов, несчастных страдальцев от грудной жабы и некоторых других сердечных болезней, потреблящих нитроглицерин, нашелся один человек "с мозгой", показавший ошибочность применения нитроглицерина и рекомендовавший способ, который описал в своем письме ко мне.

"Всю жизнь я занимался спортом и считал, что обладаю стопроцентным здоровьем. Однако три года назад меня атаковала совершенно неожиданно грудная жаба. Атаковала с такими нечеловеческими болями, что я был, как парализованный — боялся шевельнуться. Доктора уверяли, что это неизлечимо, и советовали бросить работу, отказаться от какой-либо активности и жить на... нитроглицерине.

Я этому не поверил, обратился к травам и нашел старинный рецепт от грудной жабы, основанный наупотреблении настоя боярышника. Через полгода постепенного улучшения — я пил настой по три стакана в день — я совершенно забыл о нитроглицерине, здоров, почти как прежде, в свои 73 года продолжаю работать на заводе полных восемь часов, а вечерами еще занимаюсь общественными делами. Я управляю автомобилем и свободно, без остановок поднимаюсь пешком по лестницам.

Кстати, в настой я еще добавляю и витаятамин С, чтобы приятнее было пить.

Настой боярышника я готовлю такг: у меня кастрюля на 7 стаканов. Кладу в нее 7 столовых ложек (с верхом) сухих ягод, заливаю крутым кипятком, ставлю на нетеплопроводную подставку (лучше всего лист асбеста), закутываю, чтобы тепло сохранялось как можно дольше, и держу так примерно 20—24 часа. Пью по стакану три раза в день во время еды. Кстати, можно запаривать боярышник с равным по весу количеством пустырника — хуже не будет.

И еще: в моем возрасте витамин С необходим. Поэтому боярышник я обычно завариваю вместе с шиповником, да и пить так приятнее".

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