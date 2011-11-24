Чем может угрожать собственный день рождения?

Украинские геронтологи обнаружили связь между повышенным риском смерти человека и днем, в который он появился на свет. В собственный день рождения женщины умирают на 30%, а мужчины – на 50% чаще, чем в другие дни.

Исследователи изучили 105 тысяч людей, которые скончались за период в 10 лет. Оказалось, что опасный для жизни период начинается за 2 недели до дня рождения и продолжается еще месяц.

Комментируя выводы коллег, психологи объясняют, что в момент рождения организм человека переживает огромный стресс, и ежегодно, приближаясь к знаковому дню, организм вспоминает об этом стрессе. Те, кто родился в декабре – потенциальные долгожители, а рожденные в апреле-мае живут меньше. Ученые считают, что залог долгожительства – в беременности в теплые месяцы, когда женщина получает больше витаминов и солнечного света.

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