Как продукты меняют цвет зубов

Стоматологи рассказали, как те или иные продукты могут окрасить наши зубы.

Твердые фрукты и овощи оказывают на зубы воздействие на подобие скраба. Они также способствуют выделению слюны, нейтрализующей кислоты и защищающей зубы.

Молочные продукты за счет содержания кальция помогают сохранить зубы белыми, а молочная кислота предотвращает кариес.

Соевый соус, сладкая газировка, красное и белое вина, яркие ягоды делают зубы более темными, как, впрочем, и табак.

Несмотря на популярность процедуры отбеливания зубов, врачи предупреждают, что после нее зубы становятся особо чувствительными.

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