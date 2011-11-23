Почему мы иногда забываем, куда шли

Американские ученые раскрыли феномен потери памяти у людей во время перехода из одной комнаты в другую, когда они забывают, зачем шли.

Психологи из университета Нотр-Дам выяснили, что для нашего мозга каждая комната идентифицируется новым событием и персональным маркером. Дверной проем для головного мозга – новая «глава», что и создает трудности при восстановлении памяти о предыдущем эпизоде.

Ученые утверждают, что метод «материализованного напоминания» поможет избежать этой проблемы. Например, если человек ищет в своей квартире ножницы, то ему стоит переходить из комнаты в комнату со скрещенными пальцами, чтобы не забыть изначальную цель.

likar.info