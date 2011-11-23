Фисташки способствуют похудению

К такому выводу пришли ученые из США. Был проведен эксперимент, в котором приняли участие 140 добровольцев. Им предложили пополнить свой рацион питания очищенными фисташками, калорийность которых на 100 граммов составляет 211 калорий. Фисташки необходимо было употреблять перед полноценным обедом. Выяснилось, что те, кто перекусил фисташками, более быстро насытились, получив на 41% меньше калорий, чем те добровольцы, которые орешками не перекусывали.

Продолжая исследование, ученые предложили 118 добровольцам потреблять орехи ежедневно. Этот небольшой перекус снизил общее потребление калорий на 23%.

Диетологи пришли к выводу: регулярное употребление фисташек помогает контролировать пищевое поведение и снижать общее количество потребленных калорий, не испытывая при этом назойливого чувства голода.

feelgood.com.ua