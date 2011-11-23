В Египте пятый день продолжаются столкновения: есть жертвы

В Египте пятый день продолжаются столкновения демонстрантов с полицией, погибли около 35 человек, пострадали порядка двух тысяч.

Как передает РИА «Новости», сегодня утром в Каире, в районе прилегающей к площади Тахрир улицы Мухаммеда Махмуда, где расположено здание МВД Египта, продолжаются столкновения. Демонстранты забрасывают полицейских камнями и пытаются вплотную подобраться к укреплениям из колючей проволоки, установленным накануне военной полицией непосредственно вокруг министерства. Полиция отвечает слезоточивым газом.

На подступах к площади утром были усилены народные блокпосты, где демонстранты досматривают приходящих на Тахрир, у некоторых проверяют документы. Люди на площади говорят, что опасаются атаки со стороны сил безопасности, поскольку к утру численность демонстрантов на Тахрире значительно уменьшилась - протестующие разошлись по домам из-за холодной погоды.

На настоящий момент в районе "площади революции" находятся несколько тысяч человек.

В центр Тахрира накануне вечером был перемещен полевой госпиталь, где оказывают первую помощь пострадавшим в столкновениях. На "островке безопасности" установлены белые больничные тенты, здесь постоянно дежурят медики.

Беспорядки продолжаются во всех крупных городах Египта.

Военные власти страны, желая погасить очередной виток насилия, выполнили целый ряд народных требований: приняли отставку правительства Исама ШАРАФА и определили примерную дату президентских выборов, которые должны пройти до конца июня 2012 года. Однако, в очередной раз вышедшие на улицы египтяне, не довольны - они требуют ухода из власти военных и создания президентского совета для управления страной.