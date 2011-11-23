В Боливии произошло землетрясение

10:11, 23 ноября 2011
Зарубежные новости
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Магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло сегодня в департаменте Бени на севере Боливии.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает сайт Геологической службы США.

Эпицентр подземных толчков, произошедших в 14.48 по местному времени, находился в 60 километрах к юго-западу от города Тринидад, очаг землетрясения залегал на глубине 533,3 километра.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Угрозы цунами нет.

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