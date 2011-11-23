Как себя оградить от воздействия мобильного телефона

В этом году Международное агентство по изучению рака и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые признали, что мобильные телефоны могут провоцировать развитие злокачественных опухолей у человека.

КАК ЖЕ СЕБЯ ОБЕЗОПАСИТЬ?

- По возможности не давайте мобильник детям. Сократите разговоры до минимума, а лучше общайтесь с помощью SMS.

- Звоните с городского, а не с мобильного.

- Не носите телефон в карманах - держите в сумке, подальше от тела.

- Не подносите телефон к уху, пока идёт гудок и устанавливается соединение с абонентом, - в это время излучение самое сильное.

- Не оставляйте телефон рядом во время сна, отдыха. Минимум - в 1,5 м от себя.

- Используйте наушники или хотя бы беспроводную гарнитуру (блютуз), чтобы не подносить телефон к голове при разговоре.

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