Одно яблоко - гора витаминов

Стремление вести здоровый образ жизни вынуждает людей ежедневно принимать аптечные витамины и биодобавки. Ученые из Университета Корнелла доказали, что обычные яблоки содержат комплекс витаминов, которые по эффективности превышают множество аптечных витаминных добавок.

Ученые подсчитали, что одно яблоко эквивалентно 1500 миллиграммам витамина С. Помимо витамина С, в яблоках содержится большое количество антиоксидантов флавоноидов и полифенолов.

Доказаны противоаллергенные, противовоспалительные, противовирусные, противораковые свойства яблок, которыми они обладают благодаря комплексу химических соединений.

meddaily.ru