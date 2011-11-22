Чеснок защищает от инфаркта

Чеснок является средством для профилактики болезней сердца, выяснили сотрудники Медицинской школы Университета Эмори. Они обнаружили в составе чеснока вещество диалло трисульфид, который предотвращает разрушение тканей сердца.

Был проведен лабораторный эксперимент на мышах с повышенным риском повреждения сердца. Введение им выше названного ингредиента чеснока сокращало объем поврежденной сердечно ткани почти на 2/3.

Ученые объясняют, что это вещество высвобождает сероводород, который в определенных концентрациях защищает сердце. Сейчас ученые изучают возможность получить такой же эффект не с помощью инъекций, а используя оральные препараты.

likar.info