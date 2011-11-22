Почему нужно часто менять постельное бельё

Согласно исследованию, проведенному учеными, каждая восьмая женщины меняет постельное белье только раз в месяц.

По мнению исследователей, это может являться причиной многих заболеваний, так как в несвежем белье могут скапливаться различные бактерии.

Большинство девушек и молодых людей объясняют такое недобросовестное отношение к своему здоровью тем, что у них просто не хватает времени. Более 13% людей спят в кроватях, простыни которых последний раз менялись только в прошлом месяце.

Ученые утверждают, что спальня может стать идеальной средой для развития и размножения вредоносных веществ. Всевозможные бактерии особенно в зимний период пытаются перебраться туда, где теплее, а матрацы, подушки и простыни являются прекрасным убежищем для них.

Идеальной средой для бактерий кровати делает также тот факт, что некоторые люди иногда едят в постели.

Эксперты уверяют, что такие элементарные меры гигиены, как избегание еды в постели, регулярная смена белья, помогут сохранить здоровье и предотвратить развитие того или иного заболевания.

rosbalt.ru