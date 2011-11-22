Рыбий жир – от боли в суставах

Австралийские ученые утверждают, что избежать болей в суставах помогает регулярное употребление рыбьего жира.

Миллионы людей во всем мире страдают от постоянных болей в суставах. Проблемы с суставами чаще всего мучают пожилых людей и тех, кто имеет избыточный вес, которых в мире с каждым годом все больше. Ученые из Сиднейского университета утверждают, что рыбий жир спасает от болей не хуже, чем нестероидные препараты, при этом не обладая побочными эффектами.

Ученые наблюдали за 200 пациентами с остеоартритом и сделали вывод, прием одной стандартной капсулы рыбьего жира в день значительно облегчает симптомы болезни. Ученые объясняют, что содержащиеся в рыбьем жире жирные кислоты Омега-3 приостанавливают уменьшение коллагена в хрящевой ткани суставов.

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