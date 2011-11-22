Главные причины стресса

Институт персонала и развития провел исследование и выяснил, что стресс стал самой распространенной причиной, по которой человек теряет работоспособность на долгое время. Стресс даже превзошел инсульты, сердечные приступы, рак и проблемы со спиной. Ученые смогли выделить основные причины стресса.

Исследователи считают, что человек может испытывать стресс на работе вследствие длительного экономического спада. Не случайно самый высокий уровень стресса зафиксировался в фирмах, сообщающих о сокращении своих сотрудников. В результате работники брали отпуск на 4 недели и более.

Профессор Кэри Купер из Университета Ланкастера уверен, что стресс стимулирует. Однако реальные проблемы развиваются когда человек не может уже справляться со своим состоянием. Человеку трудно сконцентрироваться, он теряет чувство юмора, быстрее выходит из себя, начинает переедать или недоедать, курить, много пить.

Наиболее частая причина стресса, согласно статистике, перегрузки на работе, стиль руководства начальника и проблемы дома.

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