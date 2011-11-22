Людям с этой группой крови угрожает инсульт
Исследования ученых
Более двадцати лет вели исследования ученые из Бостона, которые теперь представили их на Ежегодной встрече Американской ассоциации кардиологов. Они показали, что существует взаимосвязь между группой крови и риском возникновения инсульта. Доказательств этой гипотезы пока нет, однако результаты исследования созвучны с результатами других работ.
Как заявляют ученые, люди обоего пола с IV и женщины с III группами крови сильнее всех остальных подвержены риску инсульта. Это исследование созвучно с результатами других работ, в которых подтверждается наличие связи между группой крови человека и вероятностью развития у него тромбоза нижних конечностей и сердечного приступа.
Ученые отмечают, что единственной группой крови, которая не склонна к тромбозам является I, однако люди с данной группой крови из-за плохой сворачиваемости более остальных склонны к кровотечениям.
По словам Джоанн Мэнсон, одного из авторов исследования, являющегося главой отделения профилактической медицины в Brigham and Women’s Hospital: они не утверждают, что это является причиной, несмотря на все большее количество доказательств взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний и группы крови. Однако не стоит отрицать, что это – «один из факторов риска, который в совокупности с другими пагубными факторами может привести к плачевным результатам». Поэтому врачи рекомендуют людям, зная об этом риске, предупредить инсульт, сведя на нет курение, алкоголь и малоподвижный образ жизни.