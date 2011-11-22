Как кошка лечит болезни

Кошки умеют исцелять болезни обычным прикосновением, и кошачья терапия существует уже давно. Кроме того, кошки прекрасно снимают стресс, и в домах, где живут мурлыки, люди менее раздражительны и реже болеют. Во Франции, например, кошек стали держать в офисах. Как отмечают специалисты, в тех фирмах, где есть мурки, служащие чаще улыбаются, менее раздражительны и работают эффективнее.

Животные - отличные врачи, не хуже признанных медиков. Неслучайно в Европе все большую популярность приобретает анималотерапия, то есть лечение с помощью животных или пэтотерапия, лечение с помощью домашних любимцев. И самые способные среди животных-врачевателей - кошки. Люди давно заметили, что стоит хозяину почувствовать себя плохо, как мурлыка безошибочно выбирает больное место и укладывается на него.

И нельзя считать, что этот обезболивающий и исцеляющий эффект достигается теплом, поскольку грелка или мешочек с нагретым песком, вместо кота, помогают мало.

Американские врачи установили, что у больных, имеющих кошку, больше шансов выжить после инфаркта, чем у тех, кто их не держит. Пока ученые изучают феномен животных-целителей, предприимчивые люди уже используют его на практике. Например, в Тунисе каждый приличный отель содержит большое число кошек, которые лучше любых лекарств снимают стрессы и тревоги постояльцев и даруют душевный покой.

Во Франции кошек стали использовать для создания комфортной психологической обстановки в офисах и магазинах. Причем, как отмечают специалисты, в тех фирмах, где есть мурки, служащие почти не испытывают стресса быстро приходят в себя и эффективнее работают, а в магазинах, в которых живут коты, продавцы чаще улыбаются, менее раздражительны и почти не грубят.

Кроме того, мурлыки - настоящие экстрасенсы. Существует немало подтверждений тому, что они способны ощущать опасность заранее и предупреждают людей о грозящей им беде.

В истории немало случаев, когда кошки спасали целые семьи от катастроф. Например, домашний любимец - кот по кличке Фулин - спас семью из семерых человек. Кот истошно вопил среди ночи, подходил к каждому члену семьи,и тормошил его лапами и настойчиво звал выйти из дома во двор. Хозяева кота впервые видели его таким настойчивым и бешеным.

Когда вся семья вышла во двор вслед за котом, крыша дома рухнула. У ученых есть версия, что животные и птицы чувствуют напряжение, возникающее в различных конструкциях, почти также, как человек видит, что ткань перед тем как окончательно порваться, натягивается.

newsland.ru