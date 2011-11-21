Число больных ВИЧ сократилось до самого низкого уровня

По данным Организации Объединенных Наций, число больных ВИЧ в мире в 2011 году сократилось до самого низкого уровня за последние 14 лет, передает Би-Би-Си.

В настоящее время число ВИЧ-инфицированных составляет 34 миллиона человек.

Согласно новому докладу ООН, ряд мер, принятых за последнее десятилетие для борьбы с заболеванием, привел к тому, что число больных ВИЧ сократилось на 20% с 1997 года.

Число людей, умирающих от СПИДа, состояния, развивающегося на фоне ВИЧ-инфекций, снизилось в том числе и из-за более широкого доступа к лечению.

Но в ряде регионов уровень заболеваемости ВИЧ по-прежнему остается на высоком уровне. В ЮАР заражены 5,6 млн. человек - больше, чем в любой другой стране мира.

Как сообщал УНИАН, согласно отчету Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЕЙДС) и Всемирной организации здравоохранения, Украина остается в стороне от общемировой тенденции снижения темпов распространения ВИЧ/СПИДа - 1,3% украинцев в возрасте от 15 до 49 лет являются носителями вируса, но только каждый четвертый из них знает о своем ВИЧ-позитивном статусе, большинство ВИЧ-инфицированных узнают об этом уже на критической стадии болезни.

По последним данным международных организаций, в Украине сегодня живут более 360 тысяч ВИЧ-положительных людей, 92 тысячи из них нуждаются в лечении.