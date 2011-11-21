Инсульт можно предсказать по группе крови

Ученые из Великобритании выявили взаимосвязь между риском инсульта и группой крови.

Чаще страдают от тромбов, которые вызывают инсульт, люди с 4 группой крови и женщины с 3 группой. Ранее медики обнаружили, что кровотечениями встречаются намного чаще у людей с 1 группой крови. Были сделаны выводы, что люди с 4 группой крови получают инсульт на 26% чаще, чем люди с 1 группой крови. На втором месте женщины 3 группы крови, у которых риск инсульта повышен на 15%.

Исследователи объяснили, что у людей с разными группами крови эритроциты более или менее склонны налипать на стенки сосудов, от чего и зависит начало образования тромбов.

health.aif.ua