Как бросить курить: 7 антифраз о курении

Нет ничего проще, чем бросить курить! Многие делают это регулярно. Все говорят: "Брось курить! Брось курить!" А ты не бросай! Вот возьми и в этот Всемирный день борьбы с курением и не бросай курить! И не слушай никого, кто бы тебе что не говорил. Специально для тебя lady.tochka.net подготовила 7 смешных фраз о борьбе с курением.

1. Говорят: "Курение сокращает жизнь". Да ладно, просто курение сокращает количество курильщиков. И потом, ну не собираешься же ты жить вечно? Так что плюс-минус 10-15 лет не имеют никакого значения. К тому же людей скоро будут клонировать, так что не переживай, если умрешь раньше времени – тебя клонируют.

2. Слышал, что курение вредит здоровью? Да это же настоящая ерунда. Ну и что, что курение вызывает болезни сосудов и как следствие – гангрену конечностей. Подумаешь, лечится-то гангрена просто – ампутировали все ненужные конечности и ты здоров, и можешь снова курить без страха за конечности.

3. Тебе твердят: "Курение вызывает импотенцию!" Да кому она нужна, эта потенция! От секса вообще один вред – и болезни, порой даже смертельные, и очень нежелательная беременность.

4. Если ты слишком симпатичная девушка и тебе очень надоело отшивать парней, бросать курить тебе ни в коем случае нельзя! Ведь очень скоро твое "свежее" дыхание заядлого курильщика станет надежной защитой от приставучих кавалеров.

5. Тебе говорят: "Курение не дает тебе и твоим близким дышать чистым воздухом!" А ты скажи: Да откуда в наше время свежий воздух? Машины, заводы, самолеты, аэрозоли и другие вредности настолько испортили воздух, что разницы между вдыхаемым курильщиком или некурильщиком воздухом скоро вообще не будет.

К тому же у курящего человека намного меньше шансы оказаться пассивным курильщиком. А ведь именно пассивные курильщики страдают больше всего от сигаретного дыма.

6. Тебе скажут: "Курение портит зубы!" Ну и что, подумаешь! Пошел к стоматологу, поставил вставную челюсть – и кури спокойно. Забудь вообще о зубах и кури на здоровье!

7. Куришь? Правильно делаешь, люди производят сигареты, чтоб кто-то их покупал. И вот ты помогаешь разбогатеть другим. Так и должно быть – человек человеку брат, друг и товарищ. А кто же еще поможет громадным табачным корпорациям разбогатеть, как не ты.

lady.tochka.net удалось тебя рассмешить? Надеемся, ты не восприняла эту статью всерьез? Ты же понимаешь, что курить все же лучше бросить. Только никто тебе не расскажет, как это сделать, пока ты сама не соберешь свою волю в кулак и не примешь окончательного решения.

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