Во время гриппа нельзя сбивать высокую температуру

Врачи прогнозируют начало эпидемии гриппа на конец ноября. По меньшей мере неделю быть дома во время болезни советует главный инфекционист Украины Ольга Голубовская, 46 лет.

— Сначала возбудитель болезни укореняется в организме. Тот начинает формировать антитела, которые побеждают вирус. Это длится три-пять дней. Потом иммунная система должна восстановиться. Это неизменная особенность работы организма, поэтому обхитрить его антипростудными лекарствами невозможно, — говорит Ольга Анатольевна.

Препараты, которые мгновенно снимают симптомы болезни, в действительности не лечат. Человек ходит на работу, но имеет сниженный иммунитет. Болезнь дает осложнение на слабые места организма: уши, почки, сердце.

— Все вирусы подавляют иммунитет. Перебывая простуду на ногах, получите хроническую усталость. Будете чувствовать слабость, сонливость, раздражительность.

— Не отлежав до 10 дней первую болезнь, человек не дает возможности иммунной системе перебороть вирус и восстановиться. Она не в силе бороться с другими инфекциями. Растет риск переболеть несколькими сезонными вирусами.

Ольга Голубовская рассказывает о симптомах гриппа:

— До трех дней держится высокая температура. Может подниматься до 39. Этого бояться не нужно. Это защитная реакция организма на возбудитель. Если температуру сбить, организм становится на сторону инфекции. Сбивают детям первого года жизни и людям со специфическими болезнями.

При необходимости, температуру сбивают раз в сутки на ночь. Делать это нужно мягко. Потому что резкого снижения могут не выдержать сосуды. Падает давление, сердце начинает "трепыхаться". Может развиться сердечная недостаточность.

— Безопаснее всего снижать температуру холодной водой, разведенной пополам с уксусом. Компресс кладут в пах, на лоб, под подмышки. Тогда увеличивается теплоотдача организма.

Предостерегает не парить ноги людям с сердечно-сосудистыми болезнями. Не ставить горчичники и банки без назначения врача. Эти процедуры так же, как и водка с перцем или перец, засыпанный в носки, ускоряют сердцебиение. Можно спровоцировать аритмию.

Врач советует при первых симптомах болезни оставаться дома, лежать, много пить, есть фрукты с содержаниям витамина С — лимоны, смородину. Ежедневно делать влажную уборку, проветривать комнату и вытряхивать постель.

gazeta.ua