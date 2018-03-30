Самые распространенные болезни подростков

Психическое здоровье

Многие проблемы психического здоровья возникают в старшем детстве и раннем подростковом возрасте. Улучшение социальных навыков, умения решать проблемы и укрепление уверенности в себе может содействовать предотвращению проблем в области психического здоровья, таких как расстройства поведения, тревога, депрессия и расстройства пищевого поведения, а также другие формы рискованного поведения, включая те, что относятся к сексуальному поведению, употреблению наркотиков и других веществ и агрессивному поведению. Работники здравоохранения должны иметь необходимые навыки для обращения с молодыми людьми, раннего выявления проблем в области психического здоровья и предоставления лечения, включая консультирование, познавательно-поведенческую терапию и, при необходимости, лечение психотропными препаратами.

Употребление наркотиков и других веществ

Помимо законов, ограничивающих доступ к запрещенным веществам, табаку и алкоголю, мероприятия по снижению спроса на эти вещества улучшают условия для здорового развития. Для снижения заинтересованности подростков в употреблении этих веществ эффективным является повышение их осведомленности в отношении связанных с этими веществами опасностей, развитие у них способности сопротивляться давлению со стороны ровесников и управлять стрессом разумными способами.

Насилие

Для уменьшения масштабов агрессивного поведения важны программы по улучшению жизненных навыков и социальному развитию для детей и подростков. Поддержка учителей и родителей в развитии навыков в области решения проблем и применение ненасильственных методов воспитания также эффективны в уменьшении масштабов насилия. Там, где имеет место насилие, действия по укреплению способности систем здравоохранения к реагированию, а также меры по развитию сочувствия у работников здравоохранения и повышению их компетентности могут способствовать обеспечению эффективной и деликатной помощи и лечения для подростков, подвергающихся насилию, включая сексуальное насилие. Непрерывная психологическая и социальная поддержка может помочь подросткам справиться с длительными психологическими последствиями насилия и снизить вероятность того, что они сами будут совершать насилие в будущем.

Непреднамеренные травмы

Большое значение для охраны здоровья подростков имеют методы уменьшения числа дорожно-транспортных аварий и серьезных травм во время таких аварий. Они включают: обеспечение соблюдения ограничения скорости;

обучение в сочетании с законами, стимулирующими использование пристяжных ремней (и шлемов) и предотвращающими вождение людьми, находящимися под влиянием алкоголя или других психоактивных веществ;

расширение доступа к безопасному и недорогому общественному транспорту в качестве льтернативы вождению.

Действия по обеспечению более безопасной окружающей среды и обучению детей и подростков тому, как избегать утоплений, ожогов и падений, могут помочь снизить вероятность таких случаев. Быстрое предоставление эффективной помощи может спасти жизнь в случае травмы

Питание

Хроническая недостаточность питания в течение первых лет жизни вызывает отставание в росте, негативно воздействует на здоровье и приводит к социальным последствиям, проявляющимся на протяжении всей жизни. Недостаточность питания лучше всего предотвращать в детстве, но действия по улучшению доступа к пищевым продуктам могут быть также полезны и для подростков. Анемия является одной из основных проблем, обусловленных питанием, среди девочек подросткового возраста. Предотвращение слишком ранней беременности и улучшение состояния девочек, обусловленного питанием, до наступления у них беременности, может способствовать снижению смертности матерей и новорожденных, а также разрыву порочного круга недостаточности питания, охватывающего разные поколения. Сюда войдет улучшение доступа к питательным продуктам, обеспечение добавочных питательных микроэлементов, а во многих местах также и профилактика инфекций.

Подростковый возраст — это период формирования привычек здорового питания и физической активности, которые могут оказать благотворное воздействие на физическое и психологическое развитие в подростковом возрасте и снизить вероятность развития связанных с питанием хронических болезней в зрелом возрасте. Содействие здоровому образу жизни имеет также решающее значение для остановки быстро развивающейся эпидемии ожирения.

Сексуальное и репродуктивное здоровье

Программы, направленные на обучение подростков в области сексуального и репродуктивного здоровья, необходимо комбинировать с программами, нацеленными на стимулирование применения в жизни полученных ими знаний. Эти программы необходимо также сочетать с усилиями, направленными на облегчение для подростков путей получения каких-либо профилактических или лечебных услуг, в которых они могут нуждаться, от компетентных и сочувствующих работников здравоохранения. Необходимо бороться на разных уровнях с принуждением к сексу среди подростков.

Должны быть приняты и значительно усилены законы, требующие серьезного наказания за такие преступления. Кроме того, необходимо мобилизовать общественное мнение, совершенно не терпимое к ним. Женщины и девушки должны быть защищены от сексуального домогательства и принуждения в учебных институтах, на рабочих местах и в других условиях.

Для предотвращения слишком ранней беременности может потребоваться принятие законов, регулирующих минимальный возраст для вступления в брак, и обеспечение их соблюдения. Кроме того, необходимо стимулировать семьи и общины к предоставлению дополнительного времени своим дочерям, необходимого им для того, чтобы вырасти и превратиться из девочек в женщин, готовых стать женами и матерями. Наряду с этим, службы здравоохранения должны быть готовы к обеспечению необходимого дородового наблюдения за беременными подросткового возраста или проведению безопасного аборта там, где это разрешено по закону. Эффективная помощь во время деторождения важна для обеспечения выживания матерей и их новорожденных детей, а также предотвращения таких проблем, как фистула.

ВИЧ - инфекция

Риск приобретения молодыми людьми ВИЧ-инфекции находится в тесной связи с возрастом, в котором они начинают заниматься сексом. Усилия по профилактике ВИЧ среди молодых людей ориентированы, главным образом, на воздержание от половых сношений и более позднее начало сексуальной жизни. Сокращение числа сексуальных партнеров, а также расширение доступа к всесторонним профилактическим услугам и их использования, включая обучение в области профилактики и предоставление презервативов, имеют решающее значение для сексуально активных молодых людей.

Программы необходимо также фокусировать на профилактике и раннем вмешательстве в случае других рискованных для здоровья форм поведения, таких как употребление наркотиков и других веществ. Необходимы доступные и надлежащие службы по тестированию ВИЧ среди молодых людей. Для молодых людей с ВИЧ необходимы службы по лечению, уходу, поддержке и позитивной профилактике. К планированию и предоставлению всех услуг в области ВИЧ для молодых людей необходимо привлекать молодых людей с ВИЧ.